Ülkeden Kaçmaya Çalışan Afganlar Sınırlara Akın Ediyor

Afganistan’da, son tahliye uçaklarının havalanması ve Kabil Havalimanı’nın kontrolünün de Taleban’a geçmesiyle birlikte liman şu an için kapalı durumda. Bu sebeple Afganistan’dan kaçmaya çalışan halk, ülkenin sınır kapılarına yöneliyor.

Afganistan’ın İran, Pakistan ve komşu ülkelerle sınır kapılarında yoğun kalabalıklar gözleniyor.

Afganistan ve Pakistan arasındaki ana sınır kapısı olan Torkham’da binlerce kişinin geçişin açılmasını beklediği belirtiliyor. Görgü tanıkları İran’la Afganistan arasındaki İslam Kala sınır kapısında da durumun farklı olmadığını ifade ediyorlar. İran’a geçişlerin nispeten daha kolay olduğu gözlemleniyor.

Afganistan’da Kabil Havalimanı’ndan ABD ve müttefik ülkeler tarafından 123 binden fazla kişi tahliye edildi. Ancak bugüne dek ülkedeki yabancı asker ve kurumlarla çalışmış binlerce kişinin daha halen daha Afganistan’da olduğu tahmin ediliyor. Almanya, bu rakamın 40 bin kişi olduğunu tahmin ediyor ve bu kişilerin halen daha tahliye hakları olduğunu Almanya’ya tahliye edilebileceklerini dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Pazartesi günü aldığı kararla Taleban yönetiimi ülkeden çıkmak isteyenlere güvenli bir geçiş yolu sağlanması konusunda uyardı.

Kabil Havalimanı’nın yeniden işlerlik kazanabilmesi için Taleban, Türkiye ve Katar’la görüşmeler yürütüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da bu konuyu hatırlattı.

Taleban yönetimiyse ülkeden kaçmaya çalışanlara, evlerinizde kalın ve ülkeyi terk etmeyin çağrısı yaparken insan haklarına saygılı davranacağı ve daha önce yabancı ülke mesuplarıyla çalışmış Afgan vatandaşlarına zarar verilmeyeceğini dile getiriyor.

Ancak Taleban’ın 1996 iktidara geldiğinde de benzer sözler verdiğini hatırlatan Afgan halkı verilen bu taahhütleri inandırıcı bulmuyor. Üstelik Taleban’ın bu açıklamalarına rağmen başkent Kabil dahil olmak üzere ülkenin değişik noktalarından Taleban militanlarının başta kadınlar olmak üzere halka kötü muamele etmeye başladıklarına dair haberler geliyor.

Taleban ülkede henüz resmi olarak bir yönetim kademesi de ilan etmiş değil. Bu durum ülkede düzenin sağlanması açısında da halen sıkıntı yaratmaya devam ediyor.

