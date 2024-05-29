Ülkeden ülkeye çöp dolu torba taşıyan balonlar yolladılar! Sayı 200'e yaklaştı 'Derhal son verin'

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin dün itibarıyla Güney Kore topraklarına büyük uçan balonlara bağlı torba içinde çöp, Güney Kore aktivistlerin gönderdiği broşürler ve atıklar gönderdiğini açıkladı. Yerel medya balonların sayısının 200’e yaklaştığını belirtirken Güney Kore Genelkurmayı, “Kuzey Kore’nin Güney karşıtı balonları sadece yerleşim alanlarına değil havalimanlarına ve otoyollara düşerek hasara yol açabiliyor” dedi.

"SERT BİR ŞEKİLDE UYARIYORUZ"

Kuzey Kore’nin bu kısasa kısas eylemlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Güney Kore, “Kuzey Kore'yi insanlık dışı ve kaba eylemine derhal son vermesi konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz” açıklamasını yaptı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





