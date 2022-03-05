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Ülkeden yüzlerce başvuru geldi! Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar

05.03.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşında çatışmalar sürerken Nijerya’dan dikkat çeken bir haber geldi. Ukrayna’nın Abuja Büyükelçiliği sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açtı. Bu ilanın ardından 200 Nijeryalının başvuruda bulunduğu ve sayının artmasının beklendiği öğrenildi.

Ülkeden yüzlerce başvuru geldi! Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi devam ederken Ukrayna'da da direniş sürüyor. Son olarak Nijerya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Ulusal basındaki haberlere göre, Abuja Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Ukrayna'daki savaşa katılmak isteyen gönüllü ilanı üzerine Nijerya'dan başvurular oldu.

200 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Şu ana kadar yaklaşık 200 kişi başvuru yaparken, bu sayının artması bekleniyor.

Öte yandan, Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliği İkinci Katibi Bohdan Soltys, yaptığı açıklamada, savaşa katılmak isteyen gönüllülerin vize ve uçak bileti için bin dolar ödemesi gerekeceğini söyledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Rusya Ukrayna
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