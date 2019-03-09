"Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve tehlikenin reaksiyonudur"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, ülkeler arasında güvenlik gerekçeleriyle inşa edilen duvarların yakın bir tehdidin varlığına işaret ettiğini belirterek, "Aslında korku ve tehlikenin bir reaksiyonudur. Duvar bir savunma mekanizması olarak hayata geçirilir fakat güvenliği inşa ettiği gibi korkuları da daim kılar." dedi.

Arıboğan, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Kültürel Diplomasi Uygulamalı Eğitim Programı'nda konuştu.

Son yıllardaki küresel güvenlik politikaları ve giderek artan yeni nesil tehditlere değinen Arıboğan, konuyu uluslararası ilişkiler literatürüne kazandırdığı "Duvar Teorisi" kapsamında değerlendirdi.

Arıboğan, 2000'li yıllarda artan terör ve göç tehdidine karşı birçok devletin sınırlarına duvarlar inşa ettiğini vurgulayarak, bu çabaların ülkelerin sahip olduğu güvenlik odaklı korku ve kaygılardan kaynaklandığını söyledi.

Duvarların ülkeler ve kültürler arasında "biz" ve "öteki" kavramlarını yeniden ürettiğine ve pekiştirdiğine dikkati çeken Arıboğan, "Ülkeler arasında güvenlik gerekçeleriyle inşa edilen duvarlar, yakın bir tehdidin varlığına işaret etmektedir. Aslında korku ve tehlikenin ürettiği bir reaksiyonudur. Duvar bir savunma mekanizması olarak hayata geçirilir fakat güvenliği inşa ettiği gibi korkuları da daim kılar. Teröristler ve göçmenlerden gelecek tehlikelere karşı korunmak varsayımıyla inşa edilen duvarlar, bir yandan da ülkenin savunma halini pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.