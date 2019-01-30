HABER

Ülkeler farklı, hayaller aynı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 19:26 | Son Güncelleme

İrlanda’dan Chantelle Rebecca Gibson, İngiltere’den Erica Calver ve Uşak’tan Emine Çolak ile Hakkı Başakçı isimli ağabey-kardeş; İzmir’de tüp mide ameliyatıyla sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını attı.Türkiye sağlık turizmindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İrlanda’dan Chantelle Rebecca Gibson, İngiltere’den Erica Calver ve Uşak’tan Emine Çolak ile Hakkı Başakçı isimli ağabey-kardeş; İzmir’de tüp mide ameliyatıyla sağlıklı bir yaşam için ilk adımlarını attı.
Türkiye sağlık turizmindeki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İrlanda’da yaşayan 4 çocuk annesi Chantelle Rebecca Gibson (35), aşırı kilolarından kurtulmak için İzmir’e gelerek tüp mide ameliyatı oldu. Aynı şekilde İngiltere’de yaşayan Erica Calver (35) de fazla kilolarından kurtulmak için aynı hastanede tüp mide ameliyatı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Uşak’tan İzmir’e gelen obez kardeşler Emine Çolak ile Hakkı Başakçı da gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı ile sağlıklı bir hayatları olsun istiyor.
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Yaman, "Hastalarımız, İrlanda, İsviçre, İngiltere, Almanya, Hollanda ağırlıklı oluyor. Türkiye’de hasta konforunun daha üst düzeyde olması, 5 günde hazırlık ve ameliyat sürecinin tamamlanıp hastanın ülkesine dönebilmesi, yurt dışındaki hastalar için en önemli iki etken. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirler, sağlık turizmi açısından geleceğinin açık olduğu iller. Bu, ülke tanıtımı için de çok önemli" dedi. Yaman, 4 hastanın da durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"Alışverişe gitmek istiyorum"
107 kilo olan Chantelle Rebecca Gibson, "16 yaşımdan beri kilomla ilgili sorunlarım vardı. 4 çocuğum var ve onlarla yeterince ilgilenemiyordum. Yapacağım tüm diyetleri denedim, spor yaptım, hatta zayıflama ilaçları da kullandım ama sonuç alamayınca ameliyat kaçınılmaz oldu. Çevremden de aldığım olumlu referanslarla Türkiye’de ameliyat olmayı tercih ettim. Şu an 107 kiloyum, 58 kilo olunca hemen alışverişe gitmek istiyorum" diye konuştu.

Ağabey-kardeş ameliyat oldu
İki çocuk annesi Emine Çolak da "Ağabeyimle birlikte ameliyat olmaya karar verdik. Bir süre sonra kilo nedeniyle insanın hareketi kısıtlanıyor. Ben oturarak çalışıyorum, gittikçe kilo aldım. Sağlığımız için zayıflama kararı verdik. Ağabeyimle ameliyata girmek bana güven verdi. Şu anda 123 kiloyum, 80 kiloya kadar düşsem bana yetecek" derken, ağabeyi Hakkı Başakçı da "Kardeşimle ameliyat olmak, güven veriyor. Birbirimizi ikna ettik. Şu anda 176 kiloyum, 90 kiloya düşmek istiyorum. Hedefim sağlıklı kiloya düşmek" ifadelerini kullandı.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtıİstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.