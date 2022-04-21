“Ülkeler Rusya’ya Yaptırım İhlalinden Kaçınsın”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamayan ülkelere çağrı yaptı. Yellen bu ülkelerden, işgali kınamalarını ve Rusya’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmekten kaçınmalarını istedi.

Başkent Washington’da süren IMF ve Dünya Bankası bahar oturumlarında basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Yellen’ın gündemi Ukrayna savaşı ağırlıklıydı.

Dünya Bankası, IMF ve G-20 toplantılarının gündeminin de savaş olduğunu vurgulayan Yellen, Ukrayna’nın yeniden yapılandırılmasının maliyetinin çok fazla olacağını söyledi.

Maliye Bakanı, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın bu maliyetin bir kısmını karşılamasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaçınma amaçlı geniş kapsamlı bir çaba görmediklerini söyleyen Yellen, yaptırımların kripto para varlıkları kullanılarak delinmesini olası bulmadıklarını da ifade etti.

ABD Maliye Bakanı, yaptırımların amacının Rusya’ya mümkün olduğu kadar fazla zarar verirken, bu zararın müttefikler üzerindeki etkisini en aza indirmek olduğunu vurguladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımları değerlendirirken, Avrupa’nın Rus enerji ihracatına tamamen yasak getirmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Maliye Bakanı Yellen, böyle bir adımın petrol fiyatlarını arttıracağı uyarısında bulundu.

Maliye Bakanı Yellen düzenlediği basın toplantısında, Başkan Joe Biden’ın Amerika’nın Ukrayna’nın önemli hükümet faaliyetlerini devam ettirmesine destek olmak amacıyla bugün açıkladığı 500 milyon dolarlık doğrudan ekonomik yardıma da değindi. Yellen, ABD’nin yardım sözünü Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marçenko’ya ilettiğini belirtti.

“Amacımız Rusya’nın uluslararası normları ihlal ettiğini net şekilde ifade etmekti”

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen dünkü G-20 toplantısına Rus bir temsilcinin katılımı üzerine, kendisinin ve Batılı yetkililerin toplantıdan ayrılmasına da değindi.

Toplantıyı terk etmelerinin amacının Rusya’nın Ukrayna’daki adımlarının uluslararası normları ihlal ettiğini net bir şekilde göstermek olduğunu söyleyen ABD Maliye Bakanı, Rusya’nın eskiden olduğu gibi uluslararası forumlara katılmaya devam etmesinin mümkün olmayacağını yineledi.

Yellen buna rağmen Rusya’nın Ukrayna işgalinin getirdiği sorunlara çözüm bulmak amacıyla, G-20 ekonomileriyle çalışma konusunda kararlı olduğunu da vurguladı.

Maliye Bakanı Yellen, “Yapmamız gereken çok şey olduğunun bilincinde olarak bu durumu onaylamadığımızı da göstermek için bir yol arıyorduk” ifadelerini kullandı.

“Gıda güvenliği riski için elimizden geleni yapıyoruz”

IMF ve Dünya Bankası yetkilileri Ukrayna savaşı sebebiyle gübre ve tahıl fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerde gıda güvenliği sorunu yaşanması riskine dikkat çekmişti.

Maliye Bakanı Janet Yellen, Amerika’nın Ukrayna savaşından kaynaklanan gıda güvenliği risklerine çözüm bulmak amacıyla elinden geleni yaptığının altını çizdi.

Maliye Bakanı Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Ukrayna savaşı ya da Corona virüsü pandemisi gibi çoklu büyük krizlerle mücadele etmek üzere tasarlanmadığını da belirtti. Yellen, iklim değişikliğini de bu krizler arasında saydı.

Janet Yellen, “Bir uluslararası kurumun iklim değişikliği gibi tek başına yönetemeyeceği bir boyutta yatırım gerektiren zorluklarla karşı karşıyayız. İklim değişikliği için yatırımlar trilyonlarca dolara varacak” diye konuştu.

