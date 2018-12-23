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Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 10:37 | Son Güncelleme

Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı. Türkiye'de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i, otellerde ise 2 ila 5 lira arasında bahşiş bırakılması doğru olarak kabul ediliyor. Taksilerde de ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.

GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor. Komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.

Faturaya yansıtan da var, almayan da...

JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR

JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR
Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.
Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor. İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:

ABD

ABD
Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında Otel: 2 ila 5 dolar arasında

ALMANYA

ALMANYA
Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir Taksi: Yüzde 5 ile 10 Otel: 1 ila 2 euro arasında

AVUSTURYA

AVUSTURYA
Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar

BELÇİKA

BELÇİKA
Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli Otel: Faturaya yansıtılıyor

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlama Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar

ÇEKYA

ÇEKYA
Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Yaklaşık 2 dolar

ÇİN

ÇİN
Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel

DANİMARKA

DANİMARKA
Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz Otel: 0.16 dolar

GÜNEY KORE

GÜNEY KORE
Restoran: İsteğe bağlı Taksi: İsteğinize göre Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır.

HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN
Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında

HONG KONG

HONG KONG
Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında

HOLLANDA

HOLLANDA
Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir Otel: Birkaç euro verilebilir

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN
Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler Otel: 1 ila 2 euro arasında

MISIR

MISIR
Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir Otel: 1 dolara kadar

TÜRKİYE

TÜRKİYE
Restoran: Yüzde 10 ila 15 Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir

RUSYA

RUSYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Gerekli değildir Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir

PORTEKİZ

PORTEKİZ
Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir Otel: 1 ila 2 euro arası

POLONYA

POLONYA
Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir Otel: Gerekli değil

MACARİSTAN

MACARİSTAN
Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır Taksi: Yüzde 10 Otel: 500 Macar forinti

İSVİÇRE

İSVİÇRE
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5 Otel: 1 ila 2 dolar arası

İNGİLTERE

İNGİLTERE
Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir Otel: 2.65 dolar

İSPANYA

İSPANYA
Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

İTALYA

İTALYA
Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz Taksi: En yakın rakama yuvarlama Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir

FRANSA

FRANSA
Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında Taksi: Tutarın yüzde 10'u Otel: 1 ila 2 euro arasında

JAPONYA

JAPONYA
Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur Otel: Bahşiş gerekmez.
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Anahtar Kelimeler:
bahşiş çin Japonya

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