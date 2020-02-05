Ülkelere göre seksi kabul edilen şeyler

Bir ülkede geniş alınlı olanlar daha seksi bulunurken, başka bir ülkede ise uzun boyunlu ya da tek kaşlı kadınlar daha çekici olarak görülebiliyor. İşte duyanları şaşırtan güzellik algıları...

Çarpık dişler- Japonya

Batı ülkelerinde, düz bir diş dizisi mükemmel gülüşün tanımıdır ve çoğu insanın aksini düşünmesi pek mümkün değildir. Ancak Japonya'da çekici olmanın en büyük unsurlarından biri eğri dişlerdir. Eğri dişlere sahip olmak için diş hekimlerinin kapısını çalan hem genç erkeklerin hem de kadınların çok olduğu biliniyor.

KAZIMA-BATI AFRİKA, YENİ GİNE Yeni Gine sakinleri ve Afrika'daki diğer bazı ülkelerde yaşayan insanlar, vücutlarını desenler ve sayısız sanatsal izlerle süslüyor. Genellikle erkeklere yapılan bu izler aynı zamanda kadınlar için de güzelliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

KALP ŞEKLİNDE BİR YÜZ - GÜNEY KORE Güney Kore'de, plastik cerrahi sadece yaygın değildir, tamamen normal de kabul edilmektedir. Burada, kalp şeklinde bir yüze sahip olmak güzel görünmenin en önemli yollarından biri olarak kabul edilir. Bunu elde etmek için birçok Koreli, karmaşık operasyonlar geçirmeye hazırdır. Bu tür bir ameliyatı yaptıktan uzun bir süre sonra birey katı yiyecek yiyemez.

FAZLA KİLO - MORİTANYA Moritanya'da yaşayan kadınların karnında yağları katlanmazsa, bir erkeğin dikkatini çekme şansı kesinlikle yoktur. Kızların istenen boyutları almasını sağlamak için ebeveynleri, onları günde en fazla 16.000 kaloriyi yiyebilecekleri özel "çiftlikler" e gönderir. Ne yazık ki bu gelenek nedeniyle birçok kız mide rahatsızlığı geçiriyor.

YÜZDEKİ CERRAHİ SARGILAR - İRAN İran, rinoplastinin başkentidir. Buradaki erkekler ve kadınlar, yalnızca güzellik sembolü olarak değil aynı zamanda toplumdaki belli bir statüdeki insanların sahip olduğu düz bir burun uğruna her şeyi ödemeye hazırdır. Buradaki en garip şey ise yüzlerdeki cerrahi pansumanların seksi olduğunun düşünülmesidir.

SOLUK CİLT - ÇİN, TAYLAND Asya'nın birçok yerinde soluk cilt, güzelliğin altın standartı olarak kabul edilir. Yüz ağartıcı bir krem mevcuttur ve bu kremi hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Tıraş sonrası erkekler için de soluk cilt seksiliğin göstergesidir. Çoğu Çinli, cildi güneşin etkilerinden korumak isteyecekleri için, maskesiz plaj ziyareti yapmazlar. Bronzlaşma arzusu onlar için deliliktir.

GENİŞ ALIN - FULA KABİLESİ Afrika'nın Fula Kabilesi'nde bir kadının sahip olması gereken en önemli şey geniş alındır. Bu nedenle kabilenin kadınlarının bir kısmı sahip olduğu alnı daha geniş göstermek için saçlarının bir kısmını kazıtırlar.

UZUN BOYUN - BURMA Burma'nın doğusundaki bölgelerden birine "Zürafa kadınları ülkesi" deniyor. Bu isim, kadınları boynuna pirinç halkalar takan orada yaşayan Kayan Kabilesi'ne işaret eder. Kayan Kabilesi'ne göre insanın boynu ne kadar uzun olursa o kadar güzel görünür.

GERDİRİLMİŞ DUDAKLAR - MURSİ KABİLESİ Etiyopya'daki Mursi Kabilesi'nde, kızlar alt dudaklarındaki deriyi özel diskler kullanarak uzatırlar. Disk ne kadar büyük olursa, kızın sosyal statüsü o kadar yüksek olur ve evlilik öncesi ödenmesi gereken çeyiz de o kadar büyük olur. Bu sıradışı geleneğin arkasındaki nedenlerle ilgili olarak iki teori vardır: Bunlardan ilki; Mursi Kabilesi, kötü ruhların kişiye ağızdan girebileceğine inanıyor ve bu nedenle disk onları durdurmak için kullanılıyor.İkincisi ise, Mursi kadınları, köle olarak kullanılmamak için bunu yapıyor.