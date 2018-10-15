Ülkelerin askeri personel güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

İşte dünyanın en güçlü orduları arasında gösterilen ülkelerin listesi...
Dünyanın en güçlü orduları
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100- Somali 99- Litvanya 98- Guatemala
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97- Fildişi Sahili 96- Hırvatistan 95- El Salvador
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94- Danimarka 93- İsviçre 92- İsveç
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91- Çekya 90- Macaristan 89- Kenya
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88- Uruguay 87- Avusturya 86- Norveç
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85- Finlandiya 84- Tanzanya 83- Türkmenistan
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82- Zimbabwe 81- Laos 80- Gürcistan
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79- Çad 78- Belçika 77- Bulgaristan
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76- Libya 75- Portekiz 74- Tunus
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73- Ekvador 72- Sırbistan 71- Hollanda
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70- Yemen 69- Bolivya 68- Ermenistan
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67- Uganda 66- Arnavutluk 65- Dominik
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64- Özbekistan 63- Belarus 62- Umman
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61- Avustralya 60- Kanada 59- Birleşik Arap Emirlikleri
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58- Şili 57- Azerbaycan 56- Küba
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55- Singapur 54- Romanya 53- Kazakistan
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52- Arjantin 51- Güney Afrika 50- Nepal
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49- Lübnan 48- Peru 47- Ürdün
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46- Angola 45- Polonya 44- Malezya
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43- Venezuela 42- Nijerya 41- İspanya
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40- Kamboçya 39- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 38- Suriye
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37- Bangladeş 36- Yunanistan 35- Etiyopya
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34- Irak 33- İsrail 32- Filipinler
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31- Sudan 30- Almanya 29- Ukrayna
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28- Güney Sudan 27- İngiltere 26- Fas
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25- Afganistan 24- Sri Lanka 23- Fransa
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22- Suudi Arabistan 21- Japonya 20- İtalya
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19- Tayvan 18- Meksika 17- Brezilya 16- Tayland
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14- Kolombiya 13- Myanmar 12- Endonezya
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11- Vietnam 10- Mısır 9- Cezayir
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8- İran 7- Güney Kore 6- Pakistan
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5- Kuzey Kore 4- Rusya 3- Amerika
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2- Hindistan 1- Çin
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