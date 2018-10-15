HABER

Ülkelerin askeri personel güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

Globalfirepower ülkelerin askeri personel güçlerini açıkladı. Türkiye listede bakın kaçıncı sırada yer aldı. Ülkemiz çok konuşulan listede bakın kaçıncı sırada yer aldı?

İşte dünyanın en güçlü orduları arasında gösterilen ülkelerin listesi...

Dünyanın en güçlü orduları

1 / 34

100- Somali 99- Litvanya 98- Guatemala
2 / 34

97- Fildişi Sahili 96- Hırvatistan 95- El Salvador
3 / 34

94- Danimarka 93- İsviçre 92- İsveç
4 / 34

91- Çekya 90- Macaristan 89- Kenya
5 / 34

88- Uruguay 87- Avusturya 86- Norveç
6 / 34

85- Finlandiya 84- Tanzanya 83- Türkmenistan
7 / 34

82- Zimbabwe 81- Laos 80- Gürcistan
8 / 34

79- Çad 78- Belçika 77- Bulgaristan
9 / 34

76- Libya 75- Portekiz 74- Tunus
10 / 34

73- Ekvador 72- Sırbistan 71- Hollanda
11 / 34

70- Yemen 69- Bolivya 68- Ermenistan
12 / 34

67- Uganda 66- Arnavutluk 65- Dominik
13 / 34

64- Özbekistan 63- Belarus 62- Umman
14 / 34

61- Avustralya 60- Kanada 59- Birleşik Arap Emirlikleri
15 / 34

58- Şili 57- Azerbaycan 56- Küba
16 / 34

55- Singapur 54- Romanya 53- Kazakistan
17 / 34

52- Arjantin 51- Güney Afrika 50- Nepal
18 / 34

49- Lübnan 48- Peru 47- Ürdün
19 / 34

46- Angola 45- Polonya 44- Malezya
20 / 34

43- Venezuela 42- Nijerya 41- İspanya
21 / 34

40- Kamboçya 39- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 38- Suriye
22 / 34

37- Bangladeş 36- Yunanistan 35- Etiyopya
23 / 34

34- Irak 33- İsrail 32- Filipinler
24 / 34

31- Sudan 30- Almanya 29- Ukrayna
25 / 34

28- Güney Sudan 27- İngiltere 26- Fas
26 / 34

25- Afganistan 24- Sri Lanka 23- Fransa
27 / 34

22- Suudi Arabistan 21- Japonya 20- İtalya
28 / 34

19- Tayvan 18- Meksika 17- Brezilya 16- Tayland
29 / 34

15- Türkiye
30 / 34

14- Kolombiya 13- Myanmar 12- Endonezya
31 / 34

11- Vietnam 10- Mısır 9- Cezayir
32 / 34

8- İran 7- Güney Kore 6- Pakistan
33 / 34

5- Kuzey Kore 4- Rusya 3- Amerika
34 / 34

2- Hindistan 1- Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
en güçlü askeri ordu çin Rusya

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkelerin tank güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Ülkelerin tank güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Petrolden en çok gelir elde eden ülkeler

Petrolden en çok gelir elde eden ülkeler

Anadolu'nun en büyük şirketleri

Anadolu'nun en büyük şirketleri

Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte tasarruf önerileri

Doğal gaz faturası nasıl düşürülür? İşte tasarruf önerileri

2050'nin en büyük ekonomileri

2050'nin en büyük ekonomileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.