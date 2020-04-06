Ülkelerin gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 200 bini aşarken, ölü sayısı ise 70 bine dayandı.
11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 5 Nisan 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 27 bin 69'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 574 oldu.
22 Ocak - 5 Nisan arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte dünyada en çok vakaların görüldüğü 20 ülke yer alıyor. Grafiğe göre Çin'in vaka sayısındaki hızlı yükselişi Mart ayına kadar hızla devam ederken, Mart başı itibariyle Güney Kore, İtalya ve İran'daki vaka sayıları artmaya başlıyor.
Mart ayı sonuna gelindiğinde ise ABD'de adeta koronavirüs patlamsı yaşanıyor. Dünya genelindeki en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 5 Nisan'da ülkedeki vaka sayısı 337 bine ulaştı.
John Hopkins Üniversitesi verileri baz alınarak hazırlanan grafikte Türkiye’nin vaka sayısındaki hızlı yükselişi gözler önüne seriliyor.
Dünyada en çok vakanın görüldüğü 20 ülkenin yer aldığı listeye Türkiye 24 Mart'ta 1928 ile son sıradan giriş yaparken, bugün itibariyle vaka sayısı 27 bin 69 oldu. Listede Türkiye 9. sırada yer alırken dünyadaki toplam vaka sayısı 1 milyon 271 bine yükseldi.
Ölü sayısının gösterildiği diğer bir grafikte ise virüsün merkezi olan Çin'de şu ana kadar 3 bin 333 ölüm gerçekleşti. Uzun bir süre Avrupa'nın virüsün merkezi olarak kabul edilen İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı düşüşe geçse de 15 bin 887 ölü sayısıyla grafikte birinci sırada bulunuyor.
İtalya'yı 12 bin 641 ile İspanya, 9 bin 619 ile ABD ve 8 bin 93 ile Fransa takip ediyor.
Türkiye ise listede 574 ile 12. sırada bulunuyor.