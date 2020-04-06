Ülkelerin gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki sıralaması (Türkiye kaçıncı sırada?)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 200 bini aşarken, ölü sayısı ise 70 bine dayandı.

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye'de de vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı hızla yükseldi. Son açıklanan verilere göre 5 Nisan 2020 itibariyle toplam vaka sayısı 27 bin 69'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 574 oldu.

ABD VAKA SAYISI OLARAK ZİRVEDE

22 Ocak - 5 Nisan arası veriler toplanarak hazırlanan grafikte dünyada en çok vakaların görüldüğü 20 ülke yer alıyor. Grafiğe göre Çin'in vaka sayısındaki hızlı yükselişi Mart ayına kadar hızla devam ederken, Mart başı itibariyle Güney Kore, İtalya ve İran'daki vaka sayıları artmaya başlıyor.

Mart ayı sonuna gelindiğinde ise ABD'de adeta koronavirüs patlamsı yaşanıyor. Dünya genelindeki en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 5 Nisan'da ülkedeki vaka sayısı 337 bine ulaştı.

TÜRKİYE, VAKA SAYISINDA 9. SIRAYA YÜKSELDİ

John Hopkins Üniversitesi verileri baz alınarak hazırlanan grafikte Türkiye’nin vaka sayısındaki hızlı yükselişi gözler önüne seriliyor.