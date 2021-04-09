Ülkelerin mobil internet hızları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Ookla verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin mobil internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 34 Mbps ile 61’inci sırada olduğu görüldü. Veriler Aralık 2020’yi yansıtırken, 129 ülkenin yer aldığı kaydedildi.

İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP İLK 5 ÜLKE

Listenin ilk beşinde yer alan ülkeler ise sırasıyla Katar (178 Mbps) Birleşik Arap Emirlikleri (177 Mbps) Kore (169 Mbps) Çin (155 Mbps) Avustralya (112 Mbps) oldu. Mobil internet hızının son sırasında yer alan ülke ise sadece 12 Mbps hıza sahip Hindistan olarak gözlendi. Türkiye’nin mobil internet hızında Rusya, Brezilya gibi ülkelerden de yukarıda olduğu kaydedildi.

Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından itibaren çıkan haber adedi 208 bin 571 olarak saptandı. Sadece mobil internet ile alakalı çıkan haber adetleri incelendiğinde ise bu sayının bin 306 olduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise son yıllarda artan mobil internet kullanım oranları ve telekomünikasyon şirketlerin bu bağlamda yaptığı yatırımlar ön planda oldu.

(DHA)

