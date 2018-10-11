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Ülkelerin tank güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Globalfirepower ülkelerin tank güçlerini açıkladı.

Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...

En çok tanka sahip ülkeler

1 / 35

100- Makedonya 99- Macaristan 98- Moritanya
2 / 35

97- Tacikistan 96- Filipinler 95- Kongo Cumhuriyeti
3 / 35

94- Küba 93- Norveç 92- Bolivya
4 / 35

91- Laos 90- Avusturya 89- Danimarka
5 / 35

88- Avustralya 87- Çad 86- Zimbabve
6 / 35

85- Hırvatistan 84- Malezya 83- Kenya
7 / 35

82- Uruguay 81- Kanada 80- Slovenya
8 / 35

79- Nikaragua 78- Peru 77- Katar
9 / 35

76- Mozambik 75- Sri Lanka 74- Güney Sudan
10 / 35

73- Oman 72- İsveç 71- Çekya
11 / 35

70- Portekiz 69- İsviçre 68- Somali
12 / 35

67- Nijerya 66- Borna Hersek 65- Kırgızistan
13 / 35

64- Finlanda 63- Bahreyn 62- Güney Afrika
14 / 35

61- Singapur 60- Tunus 59- İtalya
15 / 35

58- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 57- Gürcistan 56- İngiltere
16 / 35

55- Ermenistan 54- Ekvador 53- Uganda
17 / 35

52- Angola 51- Lübnan 50- Kazakistan
18 / 35

49- Şili 48- İspanya 47- Libya
19 / 35

46- Sudan 45- Kuveyt 44- Irak
20 / 35

43- Arjantin 42- Fransa 41- Endonezya
21 / 35

40- Özbekistan 39- Moğolistan 38- Almanya
22 / 35

37- Birleşik Arap Emirlikleri 36- Brezilya 35- Belarus
23 / 35

34- Azerbaycan 33- Bulgaristan 32- Bangladeş
24 / 35

31- Kamboçya 30- Myanmar 29- Japonya
25 / 35

28- Venezuela 27- Türkmenistan 26- Tayland
26 / 35

25- Etiyopya 24- Sırbistan 23- Yemen
27 / 35

22- Romanya 21- Polonya 20- Suudi Arabistan
28 / 35

19- Fas 18- Ürdün 17- Yunanistan
29 / 35

16- Vietnam 15- İran 14- Tayvan
30 / 35

13- Pakistan 12- Ukrayna 11- Cezayir
31 / 35

10- Türkiye
32 / 35

9- Güney Kore 8- İsrail 7- Hindistan
33 / 35

6- Suriye 5- Mısır 4- Kuzey Kore
34 / 35

3- ABD 2- Çin
35 / 35

1- Rusya
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tank askeri güç Rusya ABD çin

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