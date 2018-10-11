Ülkelerin tank güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
En çok tanka sahip ülkeler
1 / 35
100- Makedonya 99- Macaristan 98- Moritanya
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97- Tacikistan 96- Filipinler 95- Kongo Cumhuriyeti
3 / 35
94- Küba 93- Norveç 92- Bolivya
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91- Laos 90- Avusturya 89- Danimarka
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88- Avustralya 87- Çad 86- Zimbabve
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85- Hırvatistan 84- Malezya 83- Kenya
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82- Uruguay 81- Kanada 80- Slovenya
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79- Nikaragua 78- Peru 77- Katar
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76- Mozambik 75- Sri Lanka 74- Güney Sudan
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73- Oman 72- İsveç 71- Çekya
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70- Portekiz 69- İsviçre 68- Somali
12 / 35
67- Nijerya 66- Borna Hersek 65- Kırgızistan
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64- Finlanda 63- Bahreyn 62- Güney Afrika
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61- Singapur 60- Tunus 59- İtalya
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58- Demokratik Kongo Cumhuriyeti 57- Gürcistan 56- İngiltere
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55- Ermenistan 54- Ekvador 53- Uganda
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52- Angola 51- Lübnan 50- Kazakistan
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49- Şili 48- İspanya 47- Libya
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46- Sudan 45- Kuveyt 44- Irak
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43- Arjantin 42- Fransa 41- Endonezya
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40- Özbekistan 39- Moğolistan 38- Almanya
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37- Birleşik Arap Emirlikleri 36- Brezilya 35- Belarus
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34- Azerbaycan 33- Bulgaristan 32- Bangladeş
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31- Kamboçya 30- Myanmar 29- Japonya
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28- Venezuela 27- Türkmenistan 26- Tayland
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25- Etiyopya 24- Sırbistan 23- Yemen
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22- Romanya 21- Polonya 20- Suudi Arabistan
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19- Fas 18- Ürdün 17- Yunanistan
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16- Vietnam 15- İran 14- Tayvan
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13- Pakistan 12- Ukrayna 11- Cezayir
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9- Güney Kore 8- İsrail 7- Hindistan
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6- Suriye 5- Mısır 4- Kuzey Kore
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