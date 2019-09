Ülkelerinde ağacını bile görmeyen turistlerin dalından kivi hasadı keyfi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kivi hasadı başladı. Merkeze 18 kilometre uzaklıkta ve ilçenin en çok kivi üreten mahallesi olan Çörüş Mahallesi’nde bulunan kivi bahçesine turistlerin ilgisi de yoğun oldu.

Gazipaşa’da ikamet eden ve bir Türk ile evli olan Liliya Mutlutürk önderliğinde kivi bahçesinde yapılan hasada katılan çoğu Rus 15 turist, gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Kiviyi patates gibi yerde yetişen bir bitki olduğunu düşünen ziyaretçiler, bahçede çalışan işçilere yardım ederek kivi topladı.

Doğal ve organik ürünlerden oluşan bir kahvaltı yaptıktan sonra bahçede uzunca bir vakit geçiren ziyaretçiler, kovalar dolusu kivi topladı.

Gruba önderlik yapan Liliya Mutlutürk, kendisinin daha önce kivi hasadına katıldığını ve bu güzelliğini arkadaşlarının da yaşamasını istediğini söyledi. Kivi bahçesinde unutulmaz bir gün geçirdiklerini dile getiren Mutlutürk, “Biz kiviyi Rusya’da sadece mağazalarda görüyoruz. Orada yetişmiyor. Bizde tropikal meyve yok. Gerçekten çok değişik geldi. Arkadaşlar da hayran kaldı. Bahçede biz kendimiz kivi topladık, bundan çok keyif aldık. Her şey doğal, natürel, yemekler yedik, her şey organik, çok güzel. Çok güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarım başka zaman yine gelmek istiyorlar. Burası bizim için inanılmaz bir macera oldu” dedi.

Kivi hasadına katılan Çek Cumhuriyeti asıllı Rus Olga Muravieva da Türkiye’yi çok sevdiğini ve Türkiye’den ev aldığını söyledi. Kivi parkta hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştığını itiraf eden Muravieva, “Kivinin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Kivi patates gibi yerin altında yetişiyor zannediyordum. Üzüm gibi olacağını düşünmemiştim. Şok oldum, benim için çok ilginç oldu. Çok beğendim, mekan çok güzel, Türk insanı çok çalışkan, Türk insanını çok seviyorum” diye konuştu.

Rus vatandaşı Nailya Şafikova da kivinin ağacını daha önce hiç görmediğini belirterek, “Kivinin nasıl yetiştiğini hiç bilmiyordum, çocuğuma da göstermek istedim. Ben de yerde yetişen bir bitki olduğunu düşünmüştüm. Çok hayran kaldım. Çok beğendim” dedi.

Kivi bahçesine bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gelen turizmci Turan Bayar, gördüğü manzara karşısında o da şok olduğunu söyledi. Kivi bahçesini daha önce Artvin Hopa’da gördüğünü belirten Bayar, “Orada bu verimlilikte kivi yoktu. Bu kadar güzel üretildiği, büyütüldüğü ve toplandığı bir yeri görmedim. Birçok benzer iklimdeki yere örnek olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kivi hasadına katılan ve mahallesindeki kivi üretimiyle ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Rafik Akça ise mahallesinin ilçenin en çok kivi üreten mahallesi olduğunu söyledi. Yılda ortalama 50 tona yakın kivi ürettiklerini belirten Akça, “Ekonomik olarak köyümüze bir getirisi ve katkısı var kivinin. Turistler de bugün geldiler. Birlikte kivi topladık. Onlar da çok memnun oldular. Köyümüzdeki bayanlar geliyorlar burada 60-70 lira gibi yevmiye ile çalışıp aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Çalışkan bir köylümüz vardır. Kivinin dışında tropikal meyveler de köyümüzde yetişiyor” dedi.

İşletme sahibi Cemil Cılız, kivi rekoltesinin bu yıl yüksek ancak fiyatın düşük olduğunu söyledi. Turistlerin gösterdiği ilgiden ise memnun olduğunu belirten Cılız, “2019 yılı kivi hasadına başladık. Geçen yıla oranla bu yıl özellikle Rus misafirlerimizin ilgisi çok daha yüksek. Rekolte güzel, fiyatlar istenilen düzeyde değil ama bu konuda yapacak bir şeyimiz yok. Bugün Rus ve İskandinav ülkelerinden gelen misafirlerimiz hasada katıldı. Biz burada tarım, turizm ve kültürü bir arada yaşattığımız için aynı zamanda alternatif turizm yapıyoruz. Bu da turistlerin çok hoşuna gidiyor. Tepkileri çok güzel. İnsanlar öncelikle kendisini buranın bir parçası gibi görüyor. Gelenlerin birçoğu ömründe ilk defa kivi ağacı ve hasadı görüyor. Bu yüzden burada oldukça mutlu ayrılıyorlar. Bu yıl sanırım 10-12 ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatlar istediğimiz oranda değil, maliyetler de yüksek. Şu an kilosunu 3.5-4 TL civarında satıyoruz” dedi.