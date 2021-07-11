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Ülkelerinde geri dönmek istemediler! Günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyorlar

11.07.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Rusya tarafından kabul edilmeyince transit alanda kalan Afganistanlı 16 kişi, Uluslararası koruma başvurusu sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

Ülkelerinde geri dönmek istemediler! Günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyorlar

Edinilen bilgiye göre, 16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabin seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için başta vize olmak üzere diğer seyahat evraklarınının olmaması üzerine uçuşlarına izin verilmedi. Bunun üzerine can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyi tercih etti.

"ULUSLARARASI KORUMA" BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Ülkelerine döndüklerinde ölüm tehdidi ile karşı karşıya kalacaklarını öne süren Afgan grubun, havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne bağlı birime "uluslararası koruma" başvurusunda bulundu. Havalimanında bulunan kabul edilemeyen yolcu birimine alınan Afganlı yolcular burada uluslararası koruma başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya
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