Ülkelerinde ustayken Türkiye'de "aşçı yamağı" oldular

"Her gün farklı yemekler yapıyor ve Türk mutfağını tanıtıyoruz. İranlı karı koca ve Özbek kursiyerimiz var. Onlar Türk mutfağına çok meraklı ve yetenekliler. Çok meraklı oldukları için yetenek de beraberinde geliyor. İçki köfteyi çok farklı buldular, yapması çok değişik geldi. Türk mutfağında en çok beğendikleri içli köfte oldu. Mantıyı çok sevdiler. Genelde Türk mutfağını çok sevdiler zaten. Uyumlu ve öğrenmeye açık insanlar."

Kursiyerlerin katılımıyla her akşam eşsiz lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladıklarını anlatan Çölgeçen, şöyle konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi'nin iş birliğinde açılan aşçılık kursu, Türk mutfağına meraklı yabancı kursiyerlere de ev sahipliği yapıyor.

İranlı Yarbay da ülkesinde hem veterinerlik hem de aşçılık yaptığını belirterek, Türk mutfağına özgü yemeklere de çok meraklı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 gündür kursa katıldığını ve yöresel birçok yemeği öğrendiklerini aktaran Yarbay, "Türk yemeklerini öğrendik. Benim İran'da ikinci işim aşçılıktı. Bu işi sevdiğim için Türk mutfağında da devam etmek istedim. Eşim de bana yardım etti." dedi.

İranlı Sahraeian ise Türk yemeklerini çok sevdiğini vurgulayarak "Türk mutfağında en zorlandığım yemek içli köfteydi. Hamur işlerini de çok sevdim, börekleri çok beğendim." diye konuştu.

