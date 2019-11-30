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Ülkelerinde ustayken Türkiye'de "aşçı yamağı" oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kırklareli'de açılan kursta İranlı ve Özbek öğrenciler Türk yemeklerini öğreniyor - İranlı Mahsa Sahraeian: - "Türk mutfağında en zorlandığım yemek içli köfteydi. Hamur işlerini de çok sevdim"

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi'nin iş birliğinde açılan aşçılık kursu, Türk mutfağına meraklı yabancı kursiyerlere de ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılarak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yerleşen İranlı Ahmet Rıza Yarbay (41) ve Mahsa Sahraeian (37) ile Özbek Kamila Shermatova (22), Türk mutfağını öğreniyor.

Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde gerçekleştirilen kursta, yabancı kursiyerler boyunlarına önlüklerini, başlarına bonelerini takarak geçtikleri ocak başında, içli köfteden mantıya kadar Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini pişiriyor.

Halk Eğitim Merkezi aşçı eğitmeni Arzu Çölgeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıların Türk mutfağını öğrenmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kursiyerlerin katılımıyla her akşam eşsiz lezzetlerinden oluşan bir menü hazırladıklarını anlatan Çölgeçen, şöyle konuştu:

"Her gün farklı yemekler yapıyor ve Türk mutfağını tanıtıyoruz. İranlı karı koca ve Özbek kursiyerimiz var. Onlar Türk mutfağına çok meraklı ve yetenekliler. Çok meraklı oldukları için yetenek de beraberinde geliyor. İçki köfteyi çok farklı buldular, yapması çok değişik geldi. Türk mutfağında en çok beğendikleri içli köfte oldu. Mantıyı çok sevdiler. Genelde Türk mutfağını çok sevdiler zaten. Uyumlu ve öğrenmeye açık insanlar."

İranlı Yarbay da ülkesinde hem veterinerlik hem de aşçılık yaptığını belirterek, Türk mutfağına özgü yemeklere de çok meraklı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 gündür kursa katıldığını ve yöresel birçok yemeği öğrendiklerini aktaran Yarbay, "Türk yemeklerini öğrendik. Benim İran'da ikinci işim aşçılıktı. Bu işi sevdiğim için Türk mutfağında da devam etmek istedim. Eşim de bana yardım etti." dedi.

İranlı Sahraeian ise Türk yemeklerini çok sevdiğini vurgulayarak "Türk mutfağında en zorlandığım yemek içli köfteydi. Hamur işlerini de çok sevdim, börekleri çok beğendim." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Kırklareli türk mutfağı YABANCI yemek

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