HABER

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor. 2019'un ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor. Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

79 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlamaBakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama
Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyorDenizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Sağlık Bakanlığından 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

Bakanlıktan 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarına yalanlama

LGS tercih başvuruları başladı (Son tercih günü ne zaman?)

Yüz binlerce öğrencinin beklediği gün geldi

İBB'de bir istifa daha! Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

Mardin Valiliği'nden 'uzun boylu bitki' kararı

Mersin'de 'metil alkol zehirlenmesi' şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de şüpheli ölümler! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.