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Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli bir ailenin, yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 64.

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli bir ailenin, yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 64. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı, 4 katlı binanın en üst katındaki evin salon kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Kısa süre sonra evin salon kısmından yükselen alevler diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Eve giren ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin salon kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde yaşayan Suriyeli ailenin, ülkelerine dönmek için hazırlık yaptıkları ve bu sebeple yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

Ülkelerine dönmek için hazırlık yapan Suriyeli ailenin evi yandı

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