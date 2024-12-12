Ülkelerine geri dönme hazırlığı yapan Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye teşekkür etti! Suriyeli Muhammet Osman: "Türk halkını biz döndükten sonra misafir olarak değil, ev sahibi olarak Suriye'ye bekliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde muhalif grubun Suriye’nin başkenti Şam’a girmesinin ardından devrilen Beşar Esad, ülkesini terk etmişti. Rusya’ya sığınan Esad'ın onlarca yıldır süren iktidarı son buldu. 2011’den bu yana 14 yıldır devam eden bir iç savaşın söz konusu olduğu Suriye'de Türkiye'deki sığınmacılar Beşar Esad’ın devrilmesiyle savaşın da son bulacağını düşünüyor.

KUTLAMALAR YAPTILAR

Suriyeli sığınmacılar başta Esenyurt olmak üzere Türkiye’nin çeşitli noktalarında kutlamalar yaptı. Birçok sığınmacının memleketlerine geri dönme hazırlığı yaptığı söylerken, ülkelerine dönmenin özlemi ve Türk halkına ev sahipliği için teşekkür ettiklerini belirttiler.

‘HEMEN EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI AL, ÜLKEYE DÖN’

Yıllardır ülkesinden ayrı yaşayan Ahmet Muhmanat, “Biz yıllardır bekliyorduk, Esad’ın gitmesine çok sevindik, umarım yakın zamanda herkes evine döner. Arkadaşlarla da kendi aramızda konuştuk, evi olanlar hemen dönecek. Evi yıkılanlar ise kışın bitmesiyle dönecek. Ben en son ailemi 12 yıl önce gördüm. Savaş bitince babam beni görüntülü aradı, ağlıyordu. Bana ‘Hemen eşini ve çocuklarını al, ülkeye dön’ dedi. Türk halkına bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"ÇOCUKLARIN OKULU YAZ TATİLİNE GİRİNCE HEP BİRLİKTE DÖNECEĞİM"

Yeni bir çatışmanın olmaması ve ülkede bulunan PKK/PYD gibi grupların silah bırakmasını temenni eden Muhammet Osman, “Biz çok mutluyuz, tüm halkımız çok mutlu, çünkü katil Esad gitti. Biz şimdi korkuyoruz ki başka savaşlar yaşanmasın. PKK/PYD gibi çeteler bizlerin ve Türkiye’nin düşmanı, umarım onlarda silahlarını bırakacaklar. Biz savaş ve kandan çok sıkıldık. Benim çocuklarım ve eşimde burada, birlikte yaşıyoruz. Çocukların okulu yaz tatiline girince hep birlikte döneceğim. Türk halkını da biz döndükten sonra misafir olarak değil ev sahibi olarak Suriye’ye bekliyoruz” diye konuştu.

"BİZDE ÖNÜMÜZDEKİ 1 AY İÇİNDE DÖNECEĞİZ"

12 yaşında ülkesinden ayrılan ve bir an önce dönmeyi isteyen Muhammet Zekeriya, “Şu anda benim şehrim Halep yıkılmış durumda, bazılarının evi sağlam, onlar gidiyorlar. Bizde önümüzdeki 1 ay içinde döneceğiz. Ben geldiğimde çocuktum ama güzeldi ama ülkeme dönmek istiyorum” dedi.

(İHA)