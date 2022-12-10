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  4. Ülkelerinin yarı finale çıkmasını kutlayan Faslılar Taksim'e akın etti: Tüm müslümanlar için kazandık

Ülkelerinin yarı finale çıkmasını kutlayan Faslılar Taksim'e akın etti: Tüm müslümanlar için kazandık

10.12.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde turnuvanın iddialı ekiplerinden Portekiz'i eleyen Fas, adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarı elde etti. İstanbul'da yaşayan Faslılar sürpriz sonucun ardından kutlamalar için Taksim'e akın etti. Polisin müdahalesiyle Talimhane'ye yönlendirilen Faslılar, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm müslümanlar için kazandık" dedi.

Ülkelerinin yarı finale çıkmasını kutlayan Faslılar Taksim'e akın etti: Tüm müslümanlar için kazandık

Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Faslılar, takımlarının yarı finale yükselmesini Taksim Meydanı'nda tezahüratta bulunarak kutladı. Faslılar, polisin yönlendirmesi üzerine kutlamalarına Talimhane'de sürdürdü.

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Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 yenen Fas takımı, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Takımlarının yarı finale çıkmasına sevinen Faslılar, maçın hemen ardından İstiklal Caddesi'nde toplanarak Taksim Meydanı'na yürüdü. Ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara polis eşlik etti. Taksim Meydanı'na kadar çıkan taraftarlar polisin izin vermemesi üzerine Talimhane'ye yönlendirildi.

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Taraftarlar, Dünya Kupası'nı kazanacaklarını dile getirirken, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm müslümanlar için kazandık" dedi.

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FATİH'TE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Fas Milli Takımı’nın Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Fatih’te bulunan Faslı taraftarlar da yaşanan galibiyeti kutlamak için caddelere akın etti, meşalelerle kutlama yaptı. Vatan Caddesi’nde bayraklarını açıp marşlar söyleyen kalabalığa, polis ekipleri bir süre sonra müdahalede bulundu.

Tarih yazıyorlar! Fas, Portekiz'i eledi... Tarih yazıyorlar! Fas, Portekiz'i eledi...

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Anahtar Kelimeler:
Fas dünya kupası taksim

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