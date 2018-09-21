HABER

'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

21.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Meksika'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi.

'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'

Oaxaca'dan Mexico City'ye giden Obrador'ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle üç saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.

Temmuz'da ezici bir zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, Aralık'ta yemin edecek.

LÜKS UÇAK 218 MİLYON DOLARA ALINDI

2012'de eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218.7 milyon dolara alındığı açıklamıştı.

Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.

Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçim kazanmıştı.

'BU KADAR YOKSULLUK VARKEN O UÇAĞA BİNMEYE UTANIRIM'

Obrador dün Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco'dan başkente gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biriydi.

Reuters'a göre Obrador, niçin başkanlık uçağına binmeyeceğini açıklarken "Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım" dedi

"Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez" dedi.

Obrador'un başkanlık uçağına binmemesi sosyal medyada hararetli şekilde tartışıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı'nın başkanlık uçağına binmemesini eleştirenler de oldu. Alejandro Aguilar adlı bir kişi " Cumhurbaşkanı'nın uçakta beklemesi doğru değil. Zaten satın alınmış olan uçağı kullanması gerekir" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEK

Obrador, cumhurbaşkanlığı sarayını kültür merkezine dönüştürerek mütevazı bir eve taşınacağını ve başkanlık maaşını da düşüreceğini açıklamıştı.

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!
Akvaryumun en göz alıcıları betta balıklarıAkvaryumun en göz alıcıları betta balıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manuel Lopez Obrador Meksika lüks tarifeli uçak özel uçak Cumhurbaşkanlığı Sarayı

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

İlginizi Çekebilir

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 6 yorum
ÖRNEK LİDER. HELAL OLSUN
itibardan tasarruf olmaz hic ogretmediler mi sana baskan
DARISI BAŞIMIZA İNŞAALLAH
hii bu adam rte görmesin huyu suyu bozulur
BU ARADA ,MEKSİKANIN EKONOMİK DURUMU İLE BİZİMKİ ARASINDA UÇURUMLAR VAR
başkana bak ya AYNI BİZİ TAKLİT EDİYOR vay taklitçi..
Diğer Haberler
Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

Füzeler ateşlendi! O bölge bombalandı!

Akvaryumun en göz alıcıları betta balıkları

Akvaryumun en göz alıcıları betta balıkları

Polis üç yıldır peşindeydi! Seri kedi katili bakın kim çıktı?

Polis üç yıldır peşindeydi! Seri kedi katili bakın kim çıktı?

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Kritik çağrı: IŞİD'lileri, geldikleri ülkeler geri alsın

Kritik çağrı: IŞİD'lileri, geldikleri ülkeler geri alsın

Gölde büyük facia: Yüzlerce ölü var!

Gölde büyük facia: Yüzlerce ölü var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.