‘Ülkem Yeniden Geleceğini Belirleme Hakkını Kazandı’

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sekiz yıllık kurtarma paketinin resmen sona erdiğini ülke tarihinde önemli bir yere sahip Ithaca Adası’ndan ilan etti. Bunu “tarihi bir gün” olarak nitelendiren Çipras,

“Kurtarma paketleri, kemer sıkma önlemleri, ekonomik durgunluk ve yıkım nihayet sona erdi. Ülkemiz kendi geleceğini ve kaderini tayin etme hakkını yeniden kazandı” diye konuştu.

2010 yılından bu yana ülke ekonomisinde yaşananları ve bunların toplum hayatına yansımasını Homeros’un Odesa destanına benzeten Çipras, “Barış içindeki ülkemizde beş yıl içinde emsali görülmemiş olaylar yaşandı. Ülkemiz milli gelirinin yüzde 25’ini kaybetti. On kişiden üçü işsiz kaldı. Bunların onda altısı gençlerden oluşuyor. 65 milyar Euro’luk kemer sıkma önlemleri uygulandı” dedi.

“Bu borçtan kurtulma günü. Bu aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı” diyen Çipras, “Bugünden itibaren öngörü ve kararlılıkla ülkemizin bu yeni dönemine başlıyoruz. Temkinli ve sorumlu hareket ederek borç ve iflas Yunanistan’ına asla geri dönmeyeceğiz. Aynı zamanda Yunanistan’ın yeniden doğuşu için cesur olacağız” ifadelerini kullandı.

