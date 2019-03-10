"Ülkemi pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(PKK kanlı bir terör örgütüdür) diyebiliyorlar mı? 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' diyebiliyorlar mı? Diyemezler, neden? Sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya 'milliyetçiyim' diye geçiniyorlar. Hadi oradan. 3 tane koltuk, bir tane belediye başkanlığı için ülkemin pazarlığa çıkaranın milliyetçiliği olmaz." dedi.

Soylu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında halka hitap etti.

Türkiye'nin üzerine büyük bir oyun oynandığını belirten Soylu, Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimin olmadığını, bu süreç içerisinde güçlü adım atmaması, ekonomiyle daha güçlü mücadele etmemesi, terörün kökünü tamamen kazımaması, milli ve yerli üretim yapmaması için Türkiye'nin içerisine fitne tohumu ekilmeye çalışıldığını ifade etti.

Bakan Soylu, "Geçtiğimiz 7 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan nasıl getirmişlerse, önümüzdeki 4,5 yılı da bize zehir zindan etmek istiyorlar. Bunun planlayıcısı da eline bu raporun verilmesinin temin edicisi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.