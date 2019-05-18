HABER

"Ülkemiz daha güzel olacak inşallah"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:11 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Geleneklerimize bağlı kalarak, değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak gayretiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak inşallah"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geleneklerimize bağlı kalarak, değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak gayretiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak inşallah." dedi.

Kurum, Zonguldak'taki programı kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaretinin ardından millet bahçesi, protokol camisi inşaatı ve Lavuar Alanı ile liman gezi yolunda incelemede bulundu.

Belediye tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen "Gönül Sofrası" iftarına katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının bereket ve muhabbet olduğunu söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenciyi anmak için dün düzenlenen programı hatırlatan Kurum, bugüne kadar hayatını kaybeden tüm madencilere Allah'tan rahmet diledi.

Kurum, göreve geldikleri andan itibaren 50'den fazla şehri ziyaret ettiklerini belirterek, "Sizlere daha iyi hizmet, daha güzel ve daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gecemizi gündüzümüzü katarak çalışmaya gayret gösteriyoruz. Geleneklerimize bağlı kalarak, değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak gayretiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Bakan Kurum'a Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri eşlik etti.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
MÜSİAD'dan Malezya'da iftarMÜSİAD'dan Malezya'da iftar
Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldıÇanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iftar ziyaret Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

100. yıl 19 Mayıs mesajları: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.