Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geleneklerimize bağlı kalarak, değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak gayretiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak inşallah." dedi.

Kurum, Zonguldak'taki programı kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaretinin ardından millet bahçesi, protokol camisi inşaatı ve Lavuar Alanı ile liman gezi yolunda incelemede bulundu.

Belediye tarafından Site Spor Salonu'nda düzenlenen "Gönül Sofrası" iftarına katılan Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, iftar sofralarının bereket ve muhabbet olduğunu söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenciyi anmak için dün düzenlenen programı hatırlatan Kurum, bugüne kadar hayatını kaybeden tüm madencilere Allah'tan rahmet diledi.

Kurum, göreve geldikleri andan itibaren 50'den fazla şehri ziyaret ettiklerini belirterek, "Sizlere daha iyi hizmet, daha güzel ve daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gecemizi gündüzümüzü katarak çalışmaya gayret gösteriyoruz. Geleneklerimize bağlı kalarak, değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak gayretiyle çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemiz daha güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Bakan Kurum'a Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri eşlik etti.

