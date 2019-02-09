"Ülkemiz dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, stratejik bir alan olarak yaklaştıkları hava yolunda Türkiye'nin, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılışında, hava ulaşımının öneminin her geçen gün arttığını, yolcu ve kargo taşımacılığı miktarının devamlı büyüdüğünü söyledi.

Büyümenin hava ulaşımının hızlı, konforlu ve güvenli olmasından kaynaklandığına işaret eden Turhan, "Geçen yıl dünya genelinde 4 milyar 300 milyon insan 38 milyona ulaşan uçak seferiyle yolculuk yaptı. Yine küresel ticaretin yüzde 35'i ve e-ticaretin de yüzde 90'ı hava yoluyla sağlandı." dedi.

Havacılık faaliyetlerinin dünyada bugün sadece ulusal ve bölgesel değil küresel gelişmenin, kalkınmanın da en büyük unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Turhan, Türkiye'nin havacılık faaliyetleri açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin üç kıtanın ortasında kilit ülke konumunda olduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti: