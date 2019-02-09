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"Ülkemiz dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Hava yolu ulaşımına en başından beri stratejik alan olarak yaklaştık. Yaklaşmaya da devam ediyoruz. Bu yaklaşımın sonucu olarak ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldi" - "Yolcu sayımızı 210 milyona çıkarırken, kapasitemizi de 450 milyona yükselttik. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu da 11 kat artarak 110 milyar liraya çıktı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, stratejik bir alan olarak yaklaştıkları hava yolunda Türkiye'nin, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

Turhan, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılışında, hava ulaşımının öneminin her geçen gün arttığını, yolcu ve kargo taşımacılığı miktarının devamlı büyüdüğünü söyledi.

Büyümenin hava ulaşımının hızlı, konforlu ve güvenli olmasından kaynaklandığına işaret eden Turhan, "Geçen yıl dünya genelinde 4 milyar 300 milyon insan 38 milyona ulaşan uçak seferiyle yolculuk yaptı. Yine küresel ticaretin yüzde 35'i ve e-ticaretin de yüzde 90'ı hava yoluyla sağlandı." dedi.

Havacılık faaliyetlerinin dünyada bugün sadece ulusal ve bölgesel değil küresel gelişmenin, kalkınmanın da en büyük unsurlarından birisi olduğunu vurgulayan Turhan, Türkiye'nin havacılık faaliyetleri açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin üç kıtanın ortasında kilit ülke konumunda olduğunu ifade eden Turhan, şöyle devam etti:

"Gelişmiş pazarlarla ve gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde bulunuyoruz. Pek çok açıdan olduğu gibi hava yolu açısından da dikkat çekici bir coğrafi üstünlüğe sahibiz. İşte tüm bunları dikkate alarak hava yolu ulaşımına en başından beri stratejik alan olarak yaklaştık. Yaklaşmaya da devam ediyoruz. Bu yaklaşımın sonucu olarak ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldi. Yolcu sayımızı 210 milyona çıkarırken, kapasitemizi de 450 milyona yükselttik. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu da 11 kat artarak 110 milyar liraya çıktı. Ülkemizin hava yolu ulaşımındaki geldiği noktayı göstermesi açısından THY ile İstanbul Havalimanı'nı gözünüzün önüne getirmeniz yeterli olacaktır. THY bugün 52 bin çalışanı ile dünyanın en çok tercih edilen markası konumunda ve dünyada bilinirlikte ikinci sırada."

Milletin zafer abidesi İstanbul Havalimanı'nın ise bugün dünya sivil havacılık sisteminin kalbi olma konumuna geldiğini vurgulayan Turhan, bu tabloyla ne kadar övünülürse az olacağını vurguladı.

İklimin her geçen gün değiştiğini ve doğa olaylarının hiç olmadığı kadar can ve mal kayıplarına yol açtığına değinen Turhan, "Başta Antalya olmak üzere son bir kaç haftadır ülkemizin farklı bölgelerinde ne yazık ki bu türden üzücü olayları yaşadık. Bu sistem sayesinde Antalya Havalimanı'ndaki uçuş güvenliği, doğa temelli tehlikelere karşı artmış olacak. Sistem hem yağışlı hem de açık hava koşullarında çalışarak, uçuş güvenliğini tehlikeye sokucu meteorolojik olayları haber vermesi açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Hava yolu ulaşımına en başından beri stratejik alan olarak yaklaştık. Yaklaşmaya da devam ediyoruz. Bu yaklaşımın sonucu olarak ülkemiz, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gel

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Töreni
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Anahtar Kelimeler:
Antalya hava yolu Mehmet Cahit Turhan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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