ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Gıda güvenilirliği konusunda ülkemiz dünyanın en güvenilir gıda üreten ülkelerinden biri." dedi.

Elazığ'da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisince Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde kentteki otelde düzenlenen "Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü, Endüstriyel Trans Yağların Eliminasyonu, Gıda Güvenliği ve Risk Yönetimi" sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Türkiye'de gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğiyle ilgili mevzuatın sürekli düzenlemelerle Avrupa Birliği mevzuatlarıyla uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda mevzuatının Avrupa Birliği mevzuatı ile tam uyumlu olduğunu ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak dünyada en sağlıklı gıdayı üreten ülkelerden biriyiz. Bizde gıdadan zehirlenmeler dünya ve Avrupa ortalamasının çok altında. Kalıntı konusunda şu an Avrupa Birliği ülkeleri bizdeki sebze ve meyvelerin Avrupa ülkesine girişinde biber ve patlıcan hariç diğer ürünlerde artık analiz yapma ihtiyacı görmüyor. Dolayısıyla bizim sebze ve meyvelerimiz Avrupa ülkelerinde analize tabi tutulmadan rahat bir şekilde dolaşım bulabiliyor."