"Ülkemiz iyi yönetilmese bu hizmetler olmazdı"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte 10 yılda 15 yılda yapılamayan işleri, bir yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese istikrar ve güven ortamı olmasa bu hizmetler olmazdı." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen, 45 milyon liralık kaynakla ilçeye kazandırılan 18 yatırımın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 18 projenin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bütün ilçeler bizim için birdir, hiçbir farkı yok. Bizim zihniyetimiz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevme, insan olarak bakma zihniyetidir ve bunun yansımalarını görüyorsunuz." diyen Yılmaz, Karlıova ilçesine çok güzel hizmetler kazandırdıklarını, ilçenin adeta yeniden inşa edildiğini belirtti.

Yılmaz, devlet bir adım atınca milletin de bir adım attığını, vatandaşın da yeni yatırımlar yaptığını dile getirdi, Karlıova'nın çok farklı bir ortama kavuştuğunu söyledi.