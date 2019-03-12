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"Ülkemiz iyi yönetilmese bu hizmetler olmazdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Geçmişte 10 yılda 15 yılda yapılamayan işleri, bir yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese, istikrar ve güven ortamı olmasa bu hizmetler olmazdı"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte 10 yılda 15 yılda yapılamayan işleri, bir yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese istikrar ve güven ortamı olmasa bu hizmetler olmazdı." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen, 45 milyon liralık kaynakla ilçeye kazandırılan 18 yatırımın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 18 projenin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bütün ilçeler bizim için birdir, hiçbir farkı yok. Bizim zihniyetimiz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevme, insan olarak bakma zihniyetidir ve bunun yansımalarını görüyorsunuz." diyen Yılmaz, Karlıova ilçesine çok güzel hizmetler kazandırdıklarını, ilçenin adeta yeniden inşa edildiğini belirtti.

Yılmaz, devlet bir adım atınca milletin de bir adım attığını, vatandaşın da yeni yatırımlar yaptığını dile getirdi, Karlıova'nın çok farklı bir ortama kavuştuğunu söyledi.

"Geçmişte 10 yılda 15 yılda yapılamayan işleri, bir yıla sığdırmamıza imkan veren, bizi böyle bir imkanla buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ülkemiz iyi yönetilmese istikrar ve güven ortamı olmasa bu hizmetler olmazdı." ifadelerini kullanan Yılmaz, ilçenin bu güzel havasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdiklerini kaydetti.

Yılmaz, "Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşları 'batıda ne varsa, doğuda da aynısı olacak' demeseydi, bu zihniyetle hareket etmeseydi, bugün bu hizmetleri burada bulamazdık. Allah razı olsun." diye konuştu.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de ilçenin AK Parti hükümeti öncesinde daha çok bir kasaba görüntüsünde olduğunu, yatırımlarla ilçenin yeniden dizayn edildiğini söyledi.

Daha sonra dualar eşliğinde yatırımların açılışı yapıldı.

Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

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