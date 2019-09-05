"Ülkemiz tarım ve iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, "Türkiye, net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Ülkemiz gerçekten tarım anlamında, iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir." dedi.

Kızılcı, Samsun Valiliğinin himayelerinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün ev sahipliğinde OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Salonu'nda başlayan 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu'nda, Türkiye'nin tarımsal alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunda bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin tarımsal alanda gelişme gösterdiğini vurgulayan Kızılcı, şunları kaydetti:

"Türkiye 82 milyon nüfusunu, yıllık 50 milyona yakın turisti ve 5 milyona yakın sığınmacıyı besleyen, kendi kendine yeten nadir ülkelerden biridir ancak bazı geçici nedenlerden dolayı bazı ürünlerden ithalat yapıyoruz. Bunlar doğal şeylerdir. Türkiye, net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Ülkemiz gerçekten tarım anlamında, iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir. Bu nedenle araştırmaların bütün paydaşlarıyla yapılması önemsiyoruz."