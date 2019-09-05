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"Ülkemiz tarım ve iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı: - "Türkiye, net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Ülkemiz gerçekten tarım anlamında, iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Kızılcı, "Türkiye, net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Ülkemiz gerçekten tarım anlamında, iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir." dedi.

Kızılcı, Samsun Valiliğinin himayelerinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünün ev sahipliğinde OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Salonu'nda başlayan 6. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu'nda, Türkiye'nin tarımsal alanda kendi kendine yeten bir ülke konumunda bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin tarımsal alanda gelişme gösterdiğini vurgulayan Kızılcı, şunları kaydetti:

"Türkiye 82 milyon nüfusunu, yıllık 50 milyona yakın turisti ve 5 milyona yakın sığınmacıyı besleyen, kendi kendine yeten nadir ülkelerden biridir ancak bazı geçici nedenlerden dolayı bazı ürünlerden ithalat yapıyoruz. Bunlar doğal şeylerdir. Türkiye, net bir tarım ihracatçısı ülkedir. Aldığımızdan daha çok satan bir ülkeyiz. Ülkemiz gerçekten tarım anlamında, iklim özellikleri itibarıyla çok önemli bir yerdedir. Bu nedenle araştırmaların bütün paydaşlarıyla yapılması önemsiyoruz."

Samsun Valisi Osman Kaymak da Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu, tarımsal üretimin öneminin de gittikçe arttığını söyledi.

Milli Mücadele'nin 100 yıl önce başladığını ancak hala devam ettiğini dile getiren Kaymak, "Türkiye, kalkınma hamlesindeki mücadelesini sürdürüyor. Bulunduğumuz coğrafya kolay yurt edinilmedi. Hepimiz bunu çok iyi görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin güçlenmesini ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Tarım ülkesi olan ülkemizde yürütülen tarımsal çalışmaları da önemsiyoruz. İnsan beslenmesi için gerekli ürünlerin yetiştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması kadar ekonomik gelir de getirmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise üniversite olarak ülkenin ihtiyaçları ve gelişmesinde yapılan çalışmaları, yerel ve bölgesel aktörlerle sanayi ve üniversite iş birliği içinde değerlendirdiklerini aktardı.

Alanında uzman 100'e yakın akademisyenin katıldığı ve 7 Eylül'de sona erecek sempozyum kapsamında 20 bildiri ve poster sunumu gerçekleştirilecek.

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Dr. Gökhan Kızılcı OMÜ Osman Kaymak Vali Samsun üzümsü Meyveler sempozyumu

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