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"Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak" - "Bizim milletimiz, hiçbir devletin yönetimi altında yaşamamıştır, kalmamıştır. Bugün de bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var, bu tehdit bitmedi, kıyamete kadar da devam edecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bizim milletimiz, hiçbir devletin yönetimi altında yaşamamıştır, kalmamıştır. Bugün de bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var, bu tehdit bitmedi, kıyamete kadar da devam edecek." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Turhan, Gölyaka ilçesindeki belediye bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir süre sohbet edip çay içen Turhan, yaptığı konuşmada, vatanın her şey olduğunu ve böldürmeyeceklerini vurguladı.

Bakan Turhan, bu topraklarda bin yıldır hür, özgür, bağımsız yaşanıldığını anlatarak, "Bu inşallah ilelebet, kıyamete kadar devam edecek. Biz de bu vatanın bekçiliğini yapıyoruz. Vatanımız bizim her şeyimiz. Onun için diyoruz ki, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet." diye konuştu.

Devleti bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bizim milletimiz, devlet kültürü olan bir millettir. Geçmişinde birçok devlet kurmuş, bugüne kadar da devletsiz kalmamıştır. Bizim milletimiz, hiçbir devletin yönetimi altında yaşamamıştır, kalmamıştır. Bugün de bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var, bu tehdit bitmedi, kıyamete kadar da devam edecek. Bunun bilincinde olmamız lazım. Ne zaman ki bu değerleri unutuyoruz, kaybediyoruz, bedelini ağır ödüyoruz. Akıllı olacağız, dikkatli olacağız, tedbirli olacağız, temkinli olacağız, güçlü olacağız. Bu vatanı bölmek, parçalamak isteyenlere karşı her zaman dik duracağız, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."

- "Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan belediyecilik başarısı bulunduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız, vadettiği hizmetleri Allah'a çok şükür, tüm ekibiyle memleketin her köşesine yaydı. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, sanayi ve turizmde her türlü hizmeti Allah'a şükür yerine getirdi. Sosyal devlet anlamında da garip gurabaya da mağdura da gerekli desteği verdi." şeklinde konuştu.

AK Parti iktidara geldiğinde gayrisafi milli hasılanın 236 milyon dolar olduğunu anımsatan Turhan, şu an bu rakamın 830 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Turhan, Türkiye'nin, güçlü olduğu müddetçe bu topraklarda sözünün geçeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda, birileri Avrupa'dan, Amerika'dan, öteden beriden gelip de racon kesemiyor karşılarında Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, sizin hak ettiğiniz hizmetlerdir. Bunlar AK Parti döneminde yapıldı, AK Parti hükümetleriyle yapıldı, aslında daha önce yapılması lazımdı. Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bunlar, bu milletin hak ettiği hizmetlerdir. Daha önce bu paralar, faizci, hortumcuların cebine akıyordu."

Gölyaka ilçesinin bağlantı yolunun kavşak çalışmasının nisan ayında yapılacağı, mayıs ayında da yolun hizmete açılacağı müjdesini veren Turhan, "Yollar, barajlar, konutlar, hastaneler yapılır. Esas yapmamız gereken iş, gönüller yapmaya geldik biz." ifadesini kullandı.

Turhan, konuşmasının sonunda AK Parti Gölyaka Belediye Başkan Adayı Yakup Demircan için destek istedi, tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.

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Düzce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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