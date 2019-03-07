Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu otoyollar, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, sanayinin büyüklüğü. Bunlar daha önce yapılmalıydı ama bizim iktidarlarımıza nasip oldu, bundan sonra da yapılacak. Bizim milletimiz, hiçbir devletin yönetimi altında yaşamamıştır, kalmamıştır. Bugün de bunun mücadelesini veriyoruz. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar var, bu tehdit bitmedi, kıyamete kadar da devam edecek." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Düzce'ye gelen Turhan, Gölyaka ilçesindeki belediye bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir süre sohbet edip çay içen Turhan, yaptığı konuşmada, vatanın her şey olduğunu ve böldürmeyeceklerini vurguladı.

Bakan Turhan, bu topraklarda bin yıldır hür, özgür, bağımsız yaşanıldığını anlatarak, "Bu inşallah ilelebet, kıyamete kadar devam edecek. Biz de bu vatanın bekçiliğini yapıyoruz. Vatanımız bizim her şeyimiz. Onun için diyoruz ki, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet." diye konuştu.

Devleti bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Turhan, şunları kaydetti: