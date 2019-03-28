"Ülkemiz üzerinde kirli planları olanlara bu imkanı vermeyelim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kıyıda köşede 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın başına bir yol kazası gelsin diye fırsat kollayanlar, el ovuşturanlar var. Ne olursunuz ülkemiz üzerinde oyun kurmak için bekleyenlere, kirli planları olanlara bu imkanı vermeyelim." dedi.

Sarıeroğlu, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime kadar son ana değin var güçleriyle çalıştıklarını, bunu yaparken sadece Çukurova, Adana'yı almak için değil; vatan, bayrak toprak, millet ezan için çalıştıklarını belirtti.

Cumhur İttifakının sadece seçime dönük bir ittifak olmadığını ifada eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak vatanımız, bayrağımız, milletimiz için 15 Temmuz'da birlikte yol yürümeye başladık. Yenikapı'da devam ettik. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında omuz omuza çalıştık. 24 Haziran'da birlikte çalıştık. Şimdi 31 Mart'a dayanışma içinde omuz omuza tekrardan emin adımlarla yürüyoruz. 31 Mart'tan sonra da inşallah mezara kadar bu birlikteliğimiz güçlü şekilde devam edecek. Gönüllerimiz, hedeflerimiz, arzularımız bir."