Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, gençlere "Ülkemiz üzerine yüzyıllardır pek çok oyun var, kumpas var. 2000 öncesi Türkiye'sini ve sonrasını iyi tahlil etmenizi öneriyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Uşak programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada gençlere Bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kasapoğlu, demokrasilerde seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yine önemli bir seçim sürecinden geçtiğini, ülkede seçime katılma oranının çok yüksek olduğunu dile getiren Kasapoğlu, kimsenin Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin coğrafyası, birikimi itibarıyla çok önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz üzerine yüzyıllardır pek çok oyun var, kumpas var. Bunların bir kısmını yaşayarak tecrübe ettiniz, bir kısmını okuyarak öğreniyorsunuz. 2000 öncesi Türkiye'sini ve sonrasını iyi tahlil etmenizi öneriyorum. Dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat'ta ülkemizin demokrasisine, milli iradeye birtakım bahanelerle ayar vermeye çalışanlar oldu ancak o ayarı halkımız onlara verdi. Bu millet aziz ve büyük millet." ifadelerini kullandı.