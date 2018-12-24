BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Ülkemizde de belirsizlikler, korkular, öfke var." dedi.

Steinmeier, yayımladığı Noel mesajında, Almanların birbirleriyle daha az konuştuğu ve birbirlerini daha az dinlediği izlenimini taşıdığını belirterek, özellikle sosyal medyada "zehrin akıtıldığını ve gürültü koparıldığını" ifade etti.

Tartışmanın ve farklıklara hoşgörü göstermenin yeniden öğrenilmesi gerektiğini kaydeden Steinmeier, toplumda konuşarak anlaşılmadığında nelerin yaşanabileceğinin çevre ülkelerde görüldüğünü belirtti.

Paris'teki gösterilere, ABD'de derin siyasi uçurumlara, İngiltere'de Brexit'ten doğan endişelere, Macaristan, İtalya ve diğer ülkelerde Avrupa'yı aşırı zorlayan gelişmelere işaret eden Steinmeier, "Biz de elbette Avrupa'nın ortasında bu tür gelişmelere karşı korunaklı değiliz. Ülkemizde de belirsizlikler, korkular, öfke var." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Almanya'da bazılarının çıkardığı gürültüden daha çok birçok kişinin suskunluğunun kendisini endişelendirdiğini vurguladı.

Farklı görüşteki insanların daha çok konuşmasını isteyen Steinmeier, "Gelecekte de şu geçerli olacak: Köken veya ten rengi, hayat görüşü ve tutulan takımdan bağımsız olarak biz hepimiz bu ülkeye aitiz." ifadesini kullandı.

