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Ülkemizde geliştirilen tıbbi cihaz ile ‘Akciğer Embolisine’ son

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Dünya’da ikinci ölüm sebebi olarak gösterilen Pulmoner Emboli Hastalığı, Türkiye’nin geliştirdiği milli tıbbi cihaz sayesinde artık kısa sürede tedavi ediliyor.

Ülkemizde geliştirilen tıbbi cihaz ile ‘Akciğer Embolisine’ son

Dünya’da ikinci ölüm sebebi olarak gösterilen Pulmoner Emboli Hastalığı, Türkiye’nin geliştirdiği milli tıbbi cihaz sayesinde artık kısa sürede tedavi ediliyor. RD Global-İnvamed’in üretmiş olduğu milli cihaz Water Jet Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde kullanıldı. Alanında uzman hekimler tarafından yapılan operasyon sonrasında hasta 1 gün içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi.
Akciğerlerdeki damarlarda pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklığa Akciğer Embolisi teşhisi konuyor. Bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanan tıkanıklığın akciğerlere kan akışını engellediğinden ölüme yol açtığı için tedavi edilmesi gereken acil bir durum olarak değerlendiriliyor. Ani başlayan ve giderek artan nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, öksürükle beraber kan tükürme, bacakta şişme, kızarıklık ve ağrı, bayılma hissi, terleme, huzursuzluk, ölüm korkusu; Akciger Embolisinin en önemli belirtileri olarak görülüyor.
Akciğer Embolisinden Amerika’da her yıl 300 bin kişi Avrupa’da 500 bin kişi hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise çoğunlukla kesin tanı kalbe bağlı ölüm olarak değerlendirildiği için istatistiksel veri ortaya çıkmıyor. Genellikle pıhtı eritici ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışılan hastalığa Türkiye’nin geliştirdiği yeni milli tıbbi cihaz ile artık kısa sürede son veriliyor.
Türkiye’nin önde gelen milli tıbbi cihaz üreticisi RD Global- İnvamed’in üretmiş olduğu milli tıbbı cihaz Water Jet Akciğer Embolisinde kullanılmaya başlandı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinden Prof. Dr. Turhan Yavuz, Dr. Altay Nihat Acar ve Dr. Kübra Yavuz tarafından akciğer damarlarında pıhtı saptanan hastanın Water Jet ile tedavisini gerçekleştirildi.
Nefes darlığı, çarpıntı belirtileri bulunan ve ana akciğer ile sol akciğer damarlarının tamamı ve sağ akciğer damarının alt kısmı tamamen tıkalı olduğu görülen hasta hayati risk sebebiyle ameliyata alındı. Hastada yeni geliştirilen tıbbi cihaz Water Jet ile akciğer damarına ulaşılarak pıhtı eritilip dışarı atıldı. Patenti Türkiye’ye ait olan tıbbi cihaz Water Jet ile yapılan işlem sadece 1 saat sürdü. Genel anestezi yapılmadan gerçekleştirilen işlemde hasta aynı gün ayağa kalktı ve taburcu edildi.
Rd Global & İnvamed Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Pulmoner emboli vakaları dünya genelinde en ölümcül hastalıklardan birisi olarak kabul edilmektedir. Geliştirdiğimiz Water Jet teknolojisinin pulmoner emboli (akciğere pıhtı atması) tedavisinde dünyada bir çığır açacağına inanıyoruz. En kısa zamanda da çok uluslu olarak dünyanın birçok merkezinde bu çalışmaları yapacağız ve tedavi mekanizmamızı çok ciddi şekilde geliştirip insan sağlığına faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda dünyada en çok ölüm sebeplerinden biri olan akciğer embolisi ile ilgili geliştirilen bu cihaz tıp adına gerçekten umut verici."

Ülkemizde geliştirilen tıbbi cihaz ile ‘Akciğer Embolisine’ son

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