İSTANBUL, (DHA) - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, “ülkemizde her 10 çocuktan 1’i prematüre doğuyor” dedi. Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, 38 gebelik haftasının altında doğan prematüre bebeklerin doğum sırasında ve sonrasında yaşayabilecekleri sorunlarla düzgün şekilde baş edebilmeleri için doğumun tam donanımlı, yenidoğan yoğun bakım servisi bulunan bir merkezde gerçekleşmesi gerektiğini ve bu durumun anne baba adayları açısından bebeklerinin tüm hayatını etkileyebilecek bir karar olduğunu söyledi. “PREMATÜRE DOĞUMLAR TAM DONANIMLI BİR HASTANEDE YAPILMALI” Yüzde 10-12 civarında bebeğin prematüre olarak doğduğuna dikkat çeken Dalkan,

“Dünyaya bir insan getirmek çok ciddi bir karar ve sorumluluktur. Bu karar kadar ciddiyet gerektiren diğer bir konu ise bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamak amacıyla sağlık merkezinin seçimidir. Yaşama tutunma oranları her ne kadar yüksek olsa da özellikle prematüre doğan bebekleri daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde taburcu edebilmek için çok daha fazla mücadele etmek gerekir. Her geçen gün, yenidoğan tedavileri konusundaki yenilikler sayesinde, bu bebeklerin daha sağlıklı ve sekelsiz hayatta kalma oranları artmaktadır. Bunun için en son güncel yenilikler takip edilmeli ve uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Genellikle çok ciddi sağlık sorunları ile doğan prematüre bebeklerin, özellikle kendi vücut ısılarını koruyamama ve enfeksiyona açık olma gibi önemli riskler nedeniyle küvöz içerisinde sabit ısıda takip edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, akciğerlerin gelişmediği durumlarda ise solunum desteği ve akciğer geliştirici ilaç tedavisinin şart olabileceğine dikkat çekti. Beslenme, kalp ve diğer kan değerlerinin yakından takip ve tedavisinin önemine de değinen Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, dengeli oksijen desteğinin hassasiyet ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğunu, fazla ya da eksik oksijenin beyinde hasara ve kalıcı sakatlığa yol açabileceğini söyledi. Dalkan, özellikle prematüre doğumların mutlaka Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan tam donanımlı bir hastanede yapılmasının hayati derecede önem taşıdığını belirtti. Oksijensiz kalma durumunun yenidoğan bebeklerde sık karşılaşılan bir sorun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, bu durumun zihinsel veya bedensel engelli olarak hayatına devam etme, hatta ölüm gibi sonuçları olabileceğini ifade etti. Terapötik Hipotermi ile tedavi sürecinde oksijensiz kalan bebeklerin tüm vücudunun bu özel cihazla 33.5 dereceye kadar soğutularak, beynin oksijen düzeyinin ve elektrik aktivitelerinin yenidoğan ve çocuk nöroloji ekipleri tarafından yakından takip edildiğini belirten Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, tüm vücut soğutma işlemi ile önceliğin beyin olmak üzere tüm vücut metabolizma hızı ve enerji kullanımının azaltılarak, beynin su toplamasını önlemek ve sinir hücrelerinin ölümünü en aza indirgemek olduğunu ifade etti.