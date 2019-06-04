BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizde istikrar var, huzur var. Ama maalesef İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramı idrak edemiyoruz. Çeşitli baskılar ve güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var." dedi.

Yılmaz, Valilik tarafından Bingöl Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın bütün insanlığa barış, güzellik ve esenlik getirmesini diledi.

Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizde istikrar var, huzur var. Ama maalesef İslam dünyasının birçok bölgesinde aynı atmosferde bayramı idrak edemiyoruz. Çeşitli baskılar ve güvenlik endişeleri altında bayramı karşılayan kardeşlerimiz var. Onların da bayramını özellikle tebrik ediyoruz. Filistin'den Arakan'a, Somali'den Afganistan'a birçok coğrafyada zorluklar altında bayram sevincini yaşayan Müslümanların da bayramını tebrik ediyorum. Onların da bu sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmasını, daha huzurlu bir şekilde bayramları karşılamalarını temenni ediyoruz."