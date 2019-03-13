"Ülkemize gelen yabancı öğrencilerle kader birliği oluşturmak istiyoruz"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Nuri Uslu, Türkiye'ye akademik çalışmalar için gelen öğrencilerle kader birliği oluşturmak istediklerini söyledi. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı ve Yurt Dışı Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde yürütülen Uluslararası Öğrenci Akademisi projesi kapsamındaki "Asya İhtisas Grubu"nun tanışma yemeği etkinliği düzenlendi. Programa, Uslu ile yardımcısı eski Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'ın yanı sıra Türk Dil Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, eğitim görevlileri ile Asya İhtisas Grubu kapsamında eğitim alan öğrenciler katıldı. Uslu, burada yaptığı konuşmada, vakfın Türk medeniyetler coğrafyasındaki kardeşliği, dostluğu, birlik ve beraberliği sağlamak ve korumak amacıyla kurulduğunu belirtti. Türkiye'ye doktora ve yüksek lisans programına gelmiş öğrencilerle tanışmak istediklerini vurgulayan Uslu, "Akademik çalışmalar için ülkemize gelen yabancı öğrencilerle bir kader birliği oluşturmak istiyoruz. Onlarla Türkiye'yi kendi ülkelerindeki insanlarla kaynaştıracak bir ilişki kurmak istiyoruz. Kazakistan'a, Azerbaycan'a veya Özbekistan'a Türkiye'den birileri gittiğinde, 'bu kardeşimiz Türkiye'de okudu' diyebileceğimiz tanıdık simalarla ilişki kurmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'de aldığınız akademik eğitimin yanında güçlü olmalısınız" Her zaman güçlü, adaletli ve hakkın yanında olunması gerektiğinin altını çizen Uslu, Asya İhtisas Grubundaki öğrencilere ithafen, "Siz, Türkiye'de aldığınız akademik eğitimin yanında güçlü de olmalısınız. Yetişmiş, bilgili ve teknolojiyle donatılmış insanlar olmalısınız. Ancak memleketinize ve vatanınıza olan sevdanızı ve saygınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Onu kaybederseniz kendiniz kaybolursunuz." ifadelerini kullandı. Uslu, "Kendi ülkenizin gelişmesine, ekonomisine, kültürüne, tarihine zerre kadar katkı yapabiliyorsanız, o zaman ne mutlu size. Arkanıza bakmadan yürüyün." dedi. Başkan Uslu, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfının yabancı öğrencilerle ilgili yürüttüğü çalışmalara ve Asya İhtisas Grubuna verdiği destekten ötürü YTB'ye teşekkürlerini iletti. - "150 bin burslu öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır" YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da YTB olarak böyle bir toplantının ortağı olmanın hazzını yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'de burslu öğrenci barındırma işinin çok eskilere dayandığını anlatan Yusuf, "Türkiye sadece burslu öğrencilere değil uluslararası öğrencilere de ciddi ev sahipliği yapmaktadır. Bugün YÖK'ün verdiği rakamlarla yaklaşık 150 bin burslu öğrenci Türkiye'de eğitim almaktadır. Bu rakamın yaklaşık 17 bin 300'ü YTB Türkiye Bursları programına dahildir." diye konuştu. Yusuf, Türkiye'nin Türkiye Bursları projesiyle kardeşlerine birikimlerini aktardığını ifade etti. Bu yıl YTB Türkiye Bursları programına yaklaşık 146 bin kişinin başvurduğunun altını çizen Yusuf, "Biz bu sayıyı 4 bine indireceğiz. Biz bu insanların Türkiye'de öğrenim görme taleplerini göz ardı edemeyiz ama içlerinden en uygun altyapıda olanları getirmek durumundayız." şeklinde konuştu. - "Hangi ülkeye gitsem Türkiye mezunu insanlarla karşılaşıyorum" Türkiye'ye sistematik olarak 1992'den beri burslu öğrenci gelmeye başladığına işaret eden Yusuf, bugüne kadar yaklaşık 27 bin mezun verildiğini kaydetti. Yusuf, "Sahada bu iş çok faydalı oldu. Hangi ülkeye gitsem, hayatın her alanında Türkiye mezunu insanlarla karşılaşıyorum ve onlarla Türkçe konuşuyorum. Bu, Türkiye için çok muazzam bir şey." ifadelerini kullandı.