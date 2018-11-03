ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bize düşen hızlı bir şekilde çalışacağız, ülkemizi bulunduğu konumdan daha yukarıya çekme noktasında üreteceğiz, çalışmalar yapacağız ve her şeyi de planlı yapacağız." dedi.

Lapseki Belediyesi Sosyal Tesislerinde, TÜGVA Çanakkale Temsilciliği üyeleri ve meslek yüksek okulu öğrencileriyle bir araya gelen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nda özellikle gençlerin çok mücadeleler verdiğini söyledi.

O zamanki yokluklara rağmen genç kızların ve kadınların bohçalarını, çeyizlerini satarak savaşa destek olduklarını belirten Kurum, "Biz bugünlere onların sayesinde geldik. Bugün üniversitelerimiz varsa gidebileceğimiz okullarımız varsa gidebileceğimiz bir mekanımız varsa hepsi onların sayesinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bize böyle vatanı bıraktılar. Bize düşen hızlı bir şekilde çalışacağız, ülkemizi bulunduğu konumdan daha yukarıya çekme noktasında üreteceğiz, çalışmalar yapacağız ve her şeyi de planlı yapacağız." dedi.