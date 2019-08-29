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"Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "AK Parti yerelden gelen bir partidir. Önce belediyelerde kendini ispatlamış, sonra merkezi yönetime gelmiş bir hareketiz" - "Hem geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız hem de ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"

"Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin yerelden gelen bir parti olduğunu belirterek, "Önce belediyelerde kendini ispatlamış, sonra merkezi yönetime gelmiş bir hareketiz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret eden Yılmaz, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Trabzon'da bu günlerde öncelikli sektörün turizm olduğunu ifade ederek, "Katma değeri çok daha yüksek bir turizm oluşturmak önemli. Dolayısıyla belediyenin projelerinin hepsi de aslında turizmi daha bir destekleyen, geliştiren projeler. Bu yönüyle de bana göre, ekonomik belediyeciliğin çok güzel örnekleri." diye konuştu.

AK Parti'nin yerelden gelen bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Önce belediyelerde kendini ispatlamış, sonra merkezi yönetime gelmiş bir hareketiz. Yerelden her şeyin başladığına inanıyoruz. Trabzon'da da bu güzel örnekleri gördüğümüz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, gönül belediyeciliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Hep birlikte vatandaşımıza hizmet edeceğiz, bir taraftan da gönlüne dokunmaya çalışacağız. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman başarı kendiliğinden geliyor." dedi.

Belediye Başkanı Genç, belediyenin anı defterini imzalan Yılmaz'a tablo hediye etti.

- "AK Parti'nin anlayışı, geçmişten kopmadan geleceğe yürümektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i de ziyaret etti.

Ekim'den, Akçaabat'taki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, sürdürülebilir turizmin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, Doğu Karadeniz'de turizmin ciddi anlamda canlandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeşil Yol Projemiz buna katkı sundu. Özellikle tarihi yapıların restorasyonu bu anlamda çok önemli, bunları korumamız lazım. Sürdürülebilir bir turizmin olması için koruma, kullanma dengesini iyi kurmamız lazım. Bir taraftan koruyacağız değerlerimizi, bir taraftan da kullanacağız, insanlığın faydası için. Bütün insanlığın bu güzellikleri görmesi, yaşaması lazım. Önümüzdeki süreçte turizmde sayıyı artırmanın ötesinde kaliteyi, kişi başına geliri ve konaklama süresini artırma, yapılan faaliyetleri ve gezilecek yerleri çeşitlendirme gibi bütün bu çalışmalar hem Akçaabat'ın hem de ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaktır."

AK Parti'nin anlayışının geçmişten kopmadan geleceğe yürümek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir taraftan tarihi, kültürel, manevi değerlerimizi korumak, bir taraftan da modern hayatın gereklerini yerine getirip ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek. Bunlar birbirinin zıttı olan kavramlar değil tam aksine geçmişine iyi sahip çıkan geleceğe de daha sağlam bir zeminde yürümüş oluyor. Hem geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız hem de ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız. Son 18 yılda bu konuda ciddi bir hamle gerçekleşti. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte yeni hamlelerle devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ortahisar Belediyesine ziyaret Trabzon

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