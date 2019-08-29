"Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin yerelden gelen bir parti olduğunu belirterek, "Önce belediyelerde kendini ispatlamış, sonra merkezi yönetime gelmiş bir hareketiz." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret eden Yılmaz, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, Trabzon'da bu günlerde öncelikli sektörün turizm olduğunu ifade ederek, "Katma değeri çok daha yüksek bir turizm oluşturmak önemli. Dolayısıyla belediyenin projelerinin hepsi de aslında turizmi daha bir destekleyen, geliştiren projeler. Bu yönüyle de bana göre, ekonomik belediyeciliğin çok güzel örnekleri." diye konuştu.

AK Parti'nin yerelden gelen bir parti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Önce belediyelerde kendini ispatlamış, sonra merkezi yönetime gelmiş bir hareketiz. Yerelden her şeyin başladığına inanıyoruz. Trabzon'da da bu güzel örnekleri gördüğümüz için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, gönül belediyeciliğinin önemli olduğunun altını çizerek, "Hep birlikte vatandaşımıza hizmet edeceğiz, bir taraftan da gönlüne dokunmaya çalışacağız. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman başarı kendiliğinden geliyor." dedi.