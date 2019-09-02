HABER

"Ülkemizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay: - "İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliğini sonsuza kadar sürdürecek mücadelemize en üst düzeyde devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız"

  1. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, "İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliğini sonsuza kadar sürdürecek mücadelemize en üst düzeyde devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı iken 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilen Korgeneral Şeref Öngay, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Korgeneral Öngay, ziyarette yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonraki ilk ziyaretini Erzurum'a yaptığını, bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtti.

Anadolu'nun kilidi olarak da tanımlanan bu kadim şehirde bulunmanın ve daha önce burada görev yapmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Öngay, şöyle konuştu:

"Burada aynı zamanda iki yılımı geçirmiştim, çok güzel anılarım da var. Dolayısıyla hem onları tazeleyip hem eski dostların bir kısmını göreyim, en çok da kolordumuzda yürüttüğümüz faaliyetleri gözden geçirelim istedik. İnşallah hep birlikte ülkemizin güvenliğini sonsuza kadar sürdürecek mücadelemize en üst düzeyde devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sonsuza kadar yaşatacak her türlü tedbiri alacağız."

Vali Okay Memiş ise Öngay'ın daha önce 9. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını anımsatıp kendisinin Erzurum'da tanınıp sevildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da emekleriniz var. Yeni atandınız ve kısa süre içindeki Erzurum ziyaretinizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Burada uyumlu bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Özellikle göçmen hareketliliği konusunda ciddi yoğunluğumuz var. Neredeyse kolluk kuvvetlerimiz olarak asayişle ilgili görevlerimizi bıraktık bu işe yoğunlaştık."

Memiş, ziyaretin ardından Öngay'a çeşitli hediyeler armağan etti.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Bakırköy Adalet Sarayı'nda Adli Yıl açılışıBakırköy Adalet Sarayı'nda Adli Yıl açılışı
İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.