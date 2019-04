GAZİANTEP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her türlü engele rağmen ülkemizin çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Hem sporda hem diğer alanlarda çok daha güçlü bir Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 'Dünya 5’ten büyüktür.' diyerek, tüm dünyaya ilan edeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, sporun önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak gençlerimizin ve öğrencilerimizin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok tesisi hizmetinize sunuyoruz. Ülkemiz son 10 yılda sporda çok önemli aşamalar kaydetti. Ülkemizdeki tesisler mükemmel durumda. Bu vesileyle şunu da sizlere tekrar duyurmuş olayım. Üç ay kadar önce Gaziantep'te çok güzel bir protokol imzaladık. Bir yıl içinde tamamlanacak olan 150 milyon lira değerindeki spor tesislerimizin imza törenini yaptık. Spor bizim için iyileştirici yönü bilinen bir konu. O yüzden hepimizin her gün spor yapması lazım. Biz de bu imkanları sizlere sunmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep bizim için önemli. Gaziantep, bölgenin spor başkenti olacak. O yüzden inşallah bugün vereceğimiz malzemeleri, yapacağımız tesisleri sizler her zaman kullanacaksınız. İnternette vakit geçirmek yerine spor yapacaksınız."

- "Sizler için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız"

Gelecekte Gaziantep'ten madalya sahibi şampiyon sporcular çıkacağını ifade eden Kasapoğlu, kendisinden önce söz alan Yıldırım Demirören'in, "35 bin öğrenciye desteği 100 bine çıkaralım." önerisini hatırlattı.