"Ülkemizin dört bir yanında bütün özel günlerimizi huzur içerisinde geçirebiliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanında bütün özel günlerin huzur içinde geçirilebildiğini belirterek, "Hiç kimsenin bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, asayişimizi bozmasına izin vermeden yolumuza devam edeceğimiz, barış, kardeşlik içinde ülkemizin dört bir köşesinde, her noktasında devletin varlığının hissedildiği, milletinin de devletine sonuna kadar güvendiği bir ortamda yolumuza devam etmenin hazzını yaşayacağız." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bulunan Pirinçlik Karakolu ve yol kontrol noktasını ziyaret etti.

Ersoy, ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla Diyarbakır'da ve kentin huzuru, güveni, vatandaşın mutluluğu için görevi başında olan güvenlik güçleriyle girdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, sınırları neredeyse ortadan kaldırılmış, terör örgütlerinin bataklığı haline getirilmiş, devlet olma özellikleri ortadan kalkmış komşulara sahip olduğunu ve bütün terör örgütlerinin hedefi haline getirildiğini anlatan Ersoy, tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin bir huzur adası olduğunu vurguladı.