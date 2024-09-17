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Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

17.09.2024 12:56
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da ülkemizin dört bir yanında farklı farklı şehirlerde depremler yaşanıyor. En çok Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı vuran depremleri daha önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür bu kez de en kalabalık 7. ilimiz için uyarılarda bulundu.

Ülkemizin en kalabalık 7. şehrinde ağır deprem riski! Son depremleri bilen Naci Görür açık açık uyardı

Maalesef ülkemizin farklı farklı şehirlerinde yine farklı farklı fay hatları bulunuyor. Hatay, Kahramanmaraş bölgesi için uyaran Naci Görür, Tunceli için Bingöl Karlıova için de uyarılarını sıralamıştı. TGRT canlı yayınına katılan Prof. Dr. Naci Görür, Adana şehrinde stres birikmesi olduğunu vurguladı!

PROF. DR. NACİ GÖRÜR ADANA'YI İŞARET ETTİ! 'ENERJİ TRANSFERİ VAR'

"Adana havzası, Doğu Anadolu fayının doğrudan doğruya devam ettiği bir hat. Kahramanmaraş'tan sonra Adana havzasına doğru giden bir hat var. Transfer edilen enerjilerin Adana'da ortaya çıkması maalesef söz konusu. Bu enerji transferi hareketleri depreme neden olabilir.

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"ADIYAMAN VE HAKKARİ ARASI DA TEHLİKELİ"

Tunceli Pülümür çevresini de uyarıyorum. Dün de Pülümür'de küçük bir deprem meydana geldi. Arap levhası depremler nedeniyle savruldu. Adıyaman'dan Hakkari'ye kadar deprem riski var. Orada bindirme zonu var, stres biriktirdi orası. Nitekim Adıyaman ve Hakkari arasında da depremlerin olması beklediğimiz bir konu."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana naci görür
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