"Ülkemizin en ücra köşesine kadar adı Türkiye'dir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kürdistan' diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye'dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez." dedi. Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında vatandaşa hitabında sözlerine Cumhur İttifakı'nın neden kurulduğunu anımsatarak başlayan Özhaseki, son yıllarda ülkenin bölünmesini isteyen grupların yerlerinde duramadıklarını söyledi. Özhaseki, öncelikle 40-50 yıldır bu milletin başına bela olan PKK belasının bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 4 sene kadar önce çukur kazıp, devlet ilan etmeye kalktılar, şımardılar, kendilerinden geçtiler. Onlara öyle yüz verdiler ki liderleri televizyona çıktı saz çaldı, türkü söyledi, şirin adam gibi gösterdiler. Onlar da buldukları cesaretle öz yönetim ilan ettiler. Paçavralarını 'bayrak' diye çekip, güya devletimizi, topraklarımızı bölmeye kalktılar." ifadesini kullandı. Bu sürede cesaretli davrandıklarını vurgulayan Özhaseki, o katiller sürüsünü, kazmış oldukları çukurlara doldurup üstünü kapattıklarını kaydetti.

Özhaseki, sonra "FETÖ" diye bir belanın ortaya çıktığına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle ve herkesin cesaretiyle bu belanın da kapandığını dile getirdi. Bunun gibi en az 10 örgütün bulunduğuna işaret eden Özhaseki, bunların ortak özelliklerinin yurt dışından aynı yerden beslenip, Türkiye'nin parçalanmasını istediklerini vurguladı. - "100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı?" "Kafası Kandil'de olan satılık uşaklar iş başına gelmesin" diye bir dertlerinin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kafası, Pensilvanya'da olan sapıklar iş başına gelmesinler diye bir derdimiz var. Eskiden böyleleri var mıydı? Elbette vardı. 100'e yakın belediyeye niye kayyum atandı? Özellikle Kandil'in tayin ettiği adamlar, belediyelerde ne kadar para bulurlarsa çalıyorlar, dağa gönderiyorlar. Tüm belediyelerin imkanları onların emirlerinde, onlara hizmet etmekten özellikle haz alıyorlar. Türkiye'deki gizli kapaklı yollardan giren esrar, eroin gibi ne kadar lanet iş varsa onlar tarafından yapılıyor. Bu adamların para çalmalarına, devletin dibine dinamit koymalarına göz mü yumalım? Elbette göz yummayacağız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."