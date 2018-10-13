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"Ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet: - "Ülkemiz artık küresel sistemde önemli bir güç olma noktasında ilerliyorsa, yarının önemli işlerini yapacaksak, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'e kadar bu ülkelerde, her sene özenle seçilmiş beşer örenciyi 4 sene boyunca eğitip, onların dillerini, kültürünü, siyasetini, sanatını öğretip, ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz" - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk: - "Türk gençlerinin küresel liderler olacak şekilde yetişmeleri için bir program tasarladık. TÜGVA bünyesinde yürütülen bu çalışma da üniversitemizle örtüşen bir hedefe sahip"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Ülkemiz artık küresel sistemde önemli bir güç olma noktasında ilerliyorsa yarının önemli işlerini yapacaksak, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'e kadar bu ülkelerde her sene özenle seçilmiş beşer örenciyi, 4 sene boyunca eğitip, onların dillerini, kültürünü, siyasetini, sanatını öğretip, ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

TÜGVA'nın "Genç Yönetici Okulu" nun açılışı, Ayvansaray'da bulunan vakfın genel merkezinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İsmail Emanet, çok kısa sürede 81 ilde ve 400 ilçede temsilcilikler açarak Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ortaokul, lise, üniversite ve çalışanlar dahil, 10 yaşından 35 yaşına kadar gençlerle ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini anlatan Emanet, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık küresel sistemde önemli bir güç olma noktasında ilerliyorsa, yarının önemli işlerini yapacaksak, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'e kadar bu ülkelerde her sene özenle seçilmiş beşer örenciyi, 4 sene boyunca eğitip, onların dillerini, kültürünü, siyasetini, sanatını öğretip, ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu zincirin bir halkası da Genç Yönetici Okulu."

Programın destekçilerinden İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk ise üniversite olarak TÜGVA ile her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi'nin, Türkiye'de en fazla burs veren, en fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile en fazla uluslararası yabancı öğrenciye sahip bir üniversite olduğunu anlattı.

Öğrencilerinin üniversitelerinden Türkçe, Arapça ve İngilizce öğrenerek mezun olduğuna dikkati çeken Şentürk, küresel liderler yetiştirmek için böyle bir eğitim modeli uyguladıklarını belirtti.

Şentürk, şöyle konuştu:

"Günümüzde çok dil bilmek son derece önemli çünkü ben artık açık medeniyet çağına girdiğimize inanıyorum. İletişimin, ulaşımın bu kadar geliştiği bir dönemde eğitimimizi yeniden re-organize etmemiz gerekiyor. Türk gençlerinin küresel liderler olacak şekilde yetişmeleri için böylesi bir program tasarladık. TÜGVA bünyesinde yürütülen bu çalışma da üniversitemizle örtüşen bir hedefe sahip."

TÜGVA Çalışan Gençlik Koordinatörü Soner Çokyiğit ise çalışma hayatında sadece maddi destek değil, aynı zamanda manevi, ahlaki, ilmi ve irfani desteğin de olabileceği bir atmosfere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu bağlamda gerek akademik camiadan gerek iş dünyasından oluşan geniş bir kadro ile gençliğe süregelmiş bir tecrübeyi nakletmek istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Yönetici Okulu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet

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