"Ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Ülkemiz artık küresel sistemde önemli bir güç olma noktasında ilerliyorsa yarının önemli işlerini yapacaksak, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'e kadar bu ülkelerde her sene özenle seçilmiş beşer örenciyi, 4 sene boyunca eğitip, onların dillerini, kültürünü, siyasetini, sanatını öğretip, ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

TÜGVA'nın "Genç Yönetici Okulu" nun açılışı, Ayvansaray'da bulunan vakfın genel merkezinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İsmail Emanet, çok kısa sürede 81 ilde ve 400 ilçede temsilcilikler açarak Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ortaokul, lise, üniversite ve çalışanlar dahil, 10 yaşından 35 yaşına kadar gençlerle ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini anlatan Emanet, şöyle konuştu:

"Ülkemiz artık küresel sistemde önemli bir güç olma noktasında ilerliyorsa, yarının önemli işlerini yapacaksak, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve İsrail'e kadar bu ülkelerde her sene özenle seçilmiş beşer örenciyi, 4 sene boyunca eğitip, onların dillerini, kültürünü, siyasetini, sanatını öğretip, ülkemizin gelecek vizyonunu oluşturacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu zincirin bir halkası da Genç Yönetici Okulu."