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"Ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: "AK Parti'li sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, iş birliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır" - "Milli iradenin sandığa yansıması önünde oluşabilecek girişimlere anında müdahale edilecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "AK Parti'li sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, iş birliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, yazılı açıklamasında, vatandaşların 31 Mart'ta sandığa giderek oy kullanmaları ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

MHP'de 194 bin 390 sandığın tamamında oy kullanma, sayım döküm işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılması için teşkilatlarını görevlendirdiklerini aktaran Feti Yıldız, "Ülke genelinde görevli sayımız 250 bin kişinin üzerindedir. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir de görevli sayısı 55 bin'dir. Genel Merkezimizde il ve ilçelerde görevli hukukçularla toplantılar yapılmış, hazırlıklar bir kez daha gözden geçirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli iradenin sandığa yansıması önünde oluşabilecek girişimlere anında müdahale edilecek, hukuka aykırı eylem ve işlemler Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığımıza zaman geçirilmeden bildirilecektir. İl ve ilçelerde görevli hukukçular her türlü gelişmeyi Genel Merkezimizde hazır hukukçular gurubu ile paylaşacaktır. AK Parti'li sandık görevlileri ve hukukçularla uyumlu ve koordineli şekilde çalışılacak, iş birliği ve yardımlaşma ile ülkemizin her köşesinde sandıklara sahip çıkılacaktır. Demokrasi düşmanı odakların her türlü baskı ve tehditleri sonuçsuz bırakılacaktır."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

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