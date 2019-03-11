"Ülkemizin hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi açık bir şekilde tahlil edebilirsek çok daha güçlü bir şekilde içinden çıkacağımız bir süreçten geçiyoruz. Bu minvalde ülkemizin, geçmiş tecrübelerinin yanında, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaan, büyüme rakamlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının bilhassa ikinci yarısı itibarıyla Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir dönem olarak geride kaldığını belirtti. 2008 yılında patlak veren küresel krizin 10’uncu yıl dönümüne denk gelen bu dönemin, anlık değişimlere anlık refleksler üretebilme adına, adeta bir sınanma yılı olduğunu ifade edilebileceğini aktaran Kaan, buna karşın küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019 öncesinde Türkiye'nin kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatmayı başardığını dile getirdi.