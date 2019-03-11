HABER

"Ülkemizin hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Ülkemizin, geçmiş tecrübelerinin yanında yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi açık bir şekilde tahlil edebilirsek çok daha güçlü bir şekilde içinden çıkacağımız bir süreçten geçiyoruz. Bu minvalde ülkemizin, geçmiş tecrübelerinin yanında, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaan, büyüme rakamlarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının bilhassa ikinci yarısı itibarıyla Türkiye ekonomisi için oldukça zor bir dönem olarak geride kaldığını belirtti. 2008 yılında patlak veren küresel krizin 10’uncu yıl dönümüne denk gelen bu dönemin, anlık değişimlere anlık refleksler üretebilme adına, adeta bir sınanma yılı olduğunu ifade edilebileceğini aktaran Kaan, buna karşın küresel ekonomi ve politika bağlamında zor bir yıl olması beklenen 2019 öncesinde Türkiye'nin kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatmayı başardığını dile getirdi.

-"Yüzde 3’lük daralma, ekonomide dengelenme sürecinin doğal bir sonucu olarak okunmalıdır"

Bu gelişmeler neticesinde, Yeni Ekonomi Programı ile birlikte dengelenme sürecine giren Türkiye ekonomisinin 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken, yıl genelinde ise yüzde 2,6 genişlediğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Dengelenme süreciyle birlikte iç talepte gözlenen ivme kaybı yılın son çeyreğinde de sürmüş ve bu dönemde hane halkı tüketimi yüzde 8,9 daralmıştır. İç talepte daralma sürerken, ihracatın yıl genelinde tarihi zirveyi görmesiyle, dış talepte yüzde 10,6’lık artış gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. Böylece yıl genelinde 1,1 puan artış kaydeden hane halkı tüketimi ve 7,5 puan artış kaydeden mal ve hizmet ihracatı, yüzde 2,6’lık yıllık büyümenin temel belirleyicisi olmuştur. Bu bağlamda yeni dönemde Türkiye ekonomisinin yalnızca iç talep, yani tüketim merkezli değil, aynı zamanda dış talep, yani “üretim merkezli” ekonomiye geçiş noktasında çok önemli bir dönemeçte olduğunu ifade etmeliyiz. 2019 yılının ilk çeyreğini geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde ise, 2018’in son çeyreği itibariyle test ettiğimiz dip noktasının geride kaldığını söyleyebiliriz. Bu açıdan, 2019 yılında Türkiye ekonomisi, yavaş fakat istikrarlı bir şekilde büyüme devam edecektir. 2018 yılının son çeyreğine ilişkin yüzde 3’lük daralma, ekonomide dengelenme sürecinin doğal bir sonucu olarak okunmalıdır. 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan kur ataklarıyla, ülkemiz yalnızca döviz merkezli değil, aynı zamanda buna bağlı olarak faiz ve enflasyon merkezli bir saldırı altında kalmıştı. Bu koşullar altında dahi, Türkiye ekonomisinin yıl genelinde yüzde 2,6 büyüme kaydetmesi, ülkemizin başarı hanesine yazılacak gelişmelerden biri olmalıdır."

Kaan, güçlü ve zayıf yönlerinin açık bir şekilde tahlil edilmesi durumunda Türkiye'nin çok daha güçlü bir şekilde içinden çıkılabileceği bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Bu minvalde ülkemizin, geçmiş tecrübelerinin yanında, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Van'ı festival heyecanı sardıVan'ı festival heyecanı sardı
Diyanet, 7 iyilik hikayesini ödüllendirecekDiyanet, 7 iyilik hikayesini ödüllendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyüme rakamları MÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

Özge Özpirinçci'nin yeğenini darp eden bakıcıya 2,5 yıla kadar hapis istemi

Özpirinçci'nin yeğenini darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Van'ı festival heyecanı sardı

Van'ı festival heyecanı sardı

Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma

O öğretmen hakkında soruşturma!

Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.