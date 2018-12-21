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"Ülkemizin marka değerini artırmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:50 | Son Güncelleme

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk: - "Tüm markalar, dikkat ederseniz, marka ülkelerden çıkıyor. İtalya, Amerika gibi. Öncelikle yapmamız gereken, ülkemizin marka değerini artırmak"

GAZİANTEP (AA) - Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, "Tüm markalar, dikkat ederseniz, marka ülkelerden çıkıyor. İtalya, Amerika gibi. Öncelikle yapmamız gereken, ülkemizin marka değerini artırmak." dedi.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, MHGF Başkanı Öztürk, triko ve hazır giyim sektörü üyeleriyle gerçekleştirilen sektörel çalışma toplantısında, tekstil sektörünün yatırım değeri düşük bir alan olduğunu belirtti.

Düşük bütçelerle bu sektörde yatırım ve iş kurmanın kolay olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Tekstil üretim ve istihdam açısından çok önemli bir sektör. Ülkemiz açısından bu denli öneme sahip tekstil sektörünün birden fazla sorunu var, ancak bence en önemli sorun marka değeri. Tüm markalar, dikkat ederseniz, marka ülkelerden çıkıyor. İtalya, Amerika gibi. Öncelikle yapmamız gereken, ülkemizin marka değerini artırmak. Bunu da Avrupa'yı Türkiye'ye taşıyarak, nitelikli ve geniş kapsamlı fuar organizasyonlarıyla yapabiliriz."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in, Türkiye'de triko ve konfeksiyon sektörünün önemli merkezleri arasında yer aldığına işaret etti.

Hazır giyimin, önemli bir istihdam alanı oluşturduğunu vurgulayan Yıldırım, ancak sektörün en büyük sıkıntılarından birinin nitelikli iş gücü' eksikliği olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, "Oda olarak hem sektörün bu ihtiyacına cevap vermek hem de kentteki Suriyeli sığınmacıların ekonomik ve sosyal entegrasyonuna destek olmak adına bir proje hayata geçirdik. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile iş birliği yaptığımız bu proje kapsamında, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde triko atölyesi kurduk." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Hüseyin Öztürk MHGF

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