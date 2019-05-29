Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"na ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında ülkemize yönelik terör hadiselerini önleyebilmek için bu tip girişimlerde her zaman bulundu. Bu da TSK ve ülkemizin menfaati için elbette gereklidir kanaatindeyim." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü kutlayarak, fethin Türk tarihi içindeki yerinin çok iyi idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un fethinin dünya tarihinin akışını tamamen değiştirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu fethin temelinde, inanç, azim, ilim ve teknoloji yatmaktadır. Bu inanç ve azmin altında aynı zamanda, Peygamber efendimizin asırlar öncesindeki müjdesi, Ebu Eyyüb el-Ensari hazretlerinin inancı ve manevi mirası yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın, küslüklerin olmadığı ve dostluğun hakim olduğu bir atmosferi yaşamak anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Özellikle İstanbul seçimlerinde bayram ruhu tam manasıyla hakim olmalıdır ki, kırılmalar, küsmeler olmasın." dedi.