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"Ülkemizle ilgili büyük hedeflerimiz var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Gönülden, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yollara çıktık. Ülkemiz ve 82 milyon vatandaşımızla ilgili büyük hedeflerimiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Gönülden, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yollara çıktık. Ülkemiz ve 82 milyon vatandaşımızla ilgili büyük hedeflerimiz var." dedi.

Sarıeroğlu, Muğla'nın Ortaca ilçesinde ziyaret ettiği Özel Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde velilerle bir araya geldi, çocuklarla boyama yaptı.

Jülide Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında Türkiye'nin önemli bir seçimin öncesinde olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da temelleri atılan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı ruhuyla güçlendiğini belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ideallerine, hedeflerine ulaşabilmek için ilk adım yerelden başlar. Bu anlamda yine MHP'li kardeşlerimizle omuz omuza çalışmalarımızı yürütüyoruz ama biz bütün vatandaşlarımızın oyuna da talibiz. Ayrımsız, ötekileştirmeden, 'kim olursan ol gel' diyoruz herkese. Bu bağlamda zaten yaşanan süreçler ortada. Diğer partilerin adaylarını, meclis üyelerini belirlerken masa başında yaptıkları hesaplar, kitaplar, teşkilatların verdikleri tepkiler ortada."

Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı olarak masa başında, gönülsüz, zoraki anlaşma yapmadıklarını vurgulayarak, "Gönülden, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yollara çıktık. Ülkemiz ve 82 milyon vatandaşımızla ilgili büyük hedeflerimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin, sandıkta çıkacak sonuçla 4,5 senelik bir seçimsiz sürece gireceğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yoluna güçlü şekilde devam etmesini istiyoruz. Her sorun, talep, ihtiyaç, beklenti şu anda Türkiye'nin imkanları, potansiyeli dikkate alındığında çözülebilir, konuşulabilir, istişare edilebilir ve yol alınabilir. Önemli olan bu dönemde birlik beraberliğimiz. 31 Mart akşamı farklı bir sonuçla Türkiye'nin karşı karşıya kalıp, sonrasında kaos hesapları içinde olanlar var. Bugüne kadar milletimiz ferasetiyle, basiretiyle her zaman Türkiye'nin sıkıştığı anlarda, zor zamanlarında önünü açmıştır."

- Seçim ofisi ziyareti

Sarıeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra MHP Ortaca Belediye Başkan adayı Alim Uzundemir'in seçim ofisini ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Sarıeroğlu, ardından Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesi'nde fidanlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

İşçilerin gözleme ikram ettiği Sarıeroğlu, "Ormanlarımız kalbimiz. Dünyanın geleceğine katkı sağlıyorsunuz. Emek veriyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz." dedi.

Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Gençlik Kolları Başkanı Halil Talha Ülkü, ilçe başkanları, adaylar ve partililer eşlik etti.

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