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'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Optimar Araştırma’nın Ağustos ayı Siyasal Araştırmalar anketinde, 'Ülken için savaşır mısın?' sorusu soruldu. O ankette AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği yanıt ise polemik konusu oldu.

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın Ağustos ayında yaptığı Siyasal Araştırmalar anketinde kamuoyunun çeşitli eğilimleri ölçüldü.

Anket sonuçlarını köşesine taşıyan Star yazarı Esoy Dede, AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği yanıtları sorguladı:

"Vatandaşın yüzde 31’i kesinlikle savaşırım derken yüzde 33’ü biraz daha çekimser bir tonla ‘savaşırım’ demiş.. Bu iki verinin toplamı yüzde 64.. Peki ya gerisi?.. Açık söyleyeyim hayal kırıklığıdır benim için bu. Şimdi daha trajik olan tabloya geliyorum..‘Ülkem savaşa girerse ben de savaşırım’ diyenlerin sayısı MHP’ye oy verenler arasında yüzde 88, AK Parti’ye oy verenler arasında ise yüzde 80..

'YÜZDE 100 ÇIKMASI GEREKMİYOR MUYDU?'

İsim vermeden HDP'ye oy veren yüzde 7.5'luk kesimin bu soruya 'Evet' yanıtı vermeyeceğini savunan Star yazarı, 'kesinlikle savaşırım' diyenlerin oranının sadece yüzde 31 olmasına dikkat çekerken, MHP seçmeninde bu oranın yüzde 88, AK Parti seçmeninde ise yüzde 80 olmasına şaşırdığını "Bu iki parti seçmeninde oranın % 100 çıkması gerekiyor muydu?.. Ne değişti acaba?.. " sözleri ile dile getirdi.

YANIT ANKETÇİDEN GELDİ

Star yazarı Dede'nin bu sorusuna yanıt ise Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den geldi. Daşdemir, Twitter'dan verdiği yanıtta "Ağustos ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmamızdaki “savaş halinde ülkeniz için savaşır mısınız?” Sonucunu @ersoydede köşesine taşımış ve oranları düşük bulmuş, %10 hain kontenjanını düşündüğümüz zaman “savaşmam” diyen % 16 oranı da çok yüksek sayılmaz. Elbette % 100 çıkmasını bekleriz. Ancak, PKK için dağa çıkanlar da Fetö adına asker, polis, adalet kurumlarına yerleşen okullarda çocuklarımızı devşiren kanı bozukların da aramızdan çıkarıldığını unutmamak gerek. Türk Milleti kritik cevabını 15 Temmuz ‘da olduğu gibi o an gelince verir" diye yazdı.

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