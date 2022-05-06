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  4. Ülkenin Başbakanından dikkat çeken 'Rusya' açıklaması! "Atom bombasına eş değer"

Ülkenin Başbakanından dikkat çeken 'Rusya' açıklaması! "Atom bombasına eş değer"

06.05.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar arasında olması konuşulan Rus petrolüne ambargo konusu dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol alınmasını yasaklayan yeni yaptırım teklifiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orban, AB'nin Rus petrolüne ambargosunun Macaristan ekonomisine "atom bombası" atmaya eş değer olacağını ve bu nedenle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ülkenin Başbakanından dikkat çeken 'Rusya' açıklaması! "Atom bombasına eş değer"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar dünya gündemindeki yerini koruyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol alınmasını yasaklayan yeni yaptırım teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

"ATOM BOMBASINA EŞ DEĞER"

Başbakan Orban, hükümetinin Macaristan’ın çıkarına olan herhangi bir AB teklifi üzerinde müzakere etmeye istekli olmasına rağmen ülkenin coğrafyasının ve mevcut enerji altyapısının Rus petrolünün yasaklanmasını imkansız kıldığını söyledi. "Bu durumu göz ardı eden bir teklifi kabul edemeyiz" diyen Orban, "Çünkü petrol ambargosu mevcut haliyle Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer olacak" ifadelerini kullandı. Orban, Macaristan’ın petrol rafinerilerini ve boru hatlarını farklı kaynaklardan gelen petrolü işleyebilmek için dönüştürme işleminin 5 yıl süreceğini ve büyük yatırım gerektireceğini vurguladı.

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MACARİSTAN HÜKÜMETİ ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Macaristan hükümeti, ülkeye gazın yüzde 85’inin ve petrolünün yüzde 60’ından fazlasının Rusya’dan geldiğini ifade ederek AB’nin Rusya’nın enerji ihracatını Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımlarına dahil etme planlarına şiddetle karşı çıkıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Macaristan Rusya
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